Cameron Boozer sur les traces de Cooper Flagg à Duke

Cameron Boozer n’a pas attendu longtemps pour marquer les esprits à Duke. Pour son quatrième match NCAA, le fils de Carlos a ainsi compilé 35 points, 12 rebonds et 5 passes dans la large victoire face à Indiana State (100-62), soit l'une des meilleures performances de l’histoire pour un freshman des Blue Devils.

Avec ses 35 points, il rejoint Zion Williamson et Jared McCain au deuxième rang des meilleures sorties offensives pour un freshman de Duke, juste derrière les 42 points de Cooper Flagg la saison passée.

Tous les autres noms de ce Top 5 ont terminé au premier tour de la Draft, de Zion Williamson à Marvin Bagley III, sans oublier JJ Redick.

Surtout, Cameron Boozer l’a fait avec une efficacité monstrueuse : 13/16 aux tirs, 2/2 à 3-points et 7/11 aux lancers. « Je ne sais pas comment on peut être plus efficace », a souri son coach, Jon Scheyer. « Sur ses trois tirs manqués, je crois qu'il a pris le rebond pour marquer derrière. C’est un compétiteur incroyable. »

Cameron Boozer, lui, jure qu’il ne chasse pas les points : « Quand je me concentre sur les bonnes choses, la défense, la rebond et la pression sur le ballon, le reste vient naturellement. Je pense juste : qu’est-ce que je peux faire à chaque action ? » Son coéquipier Caleb Foster confirme l’impression de domination : « Quand il reçoit la balle dans la peinture, il attaque le cercle, et c’est très difficile de l’arrêter. »

Avec 22.5 points de moyenne avant le choc de mardi contre Kansas, Cameron Boozer a déjà convaincu son coach…

« Il a une attitude remarquable », conclut Jon Scheyer. « Ça en dit long sur lui. En fait, j'aimerais qu'il soit plus agressif dans ses tirs. Même s'il fait un excellent travail pour générer des tirs pour les autres. »