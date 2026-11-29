Brooklyn s’est fait peur en Caroline du Nord. Alors qu’ils avaient idéalement démarré face à Charlotte, comptant même jusqu’à 27 longueurs d’avance en première mi-temps, les Nets ont vu les locaux revenir après la pause.

Profitant notamment d’un coup de chaud de Naz Reid, auteur de 11 de ses 27 points dans le dernier quart-temps, les Hornets ont progressivement grignoté leur retard. Jusqu’à revenir à deux petits points à quelques secondes de la fin. Auteur de 37 points pour maintenir les siens en vie, Coby White n’a toutefois même pas pu prendre un tir sur la dernière possession de la rencontre.

Brooklyn renoue ainsi avec le succès et peut remercier Day’Ron Sharpe (19 points, 12 rebonds), décisif dans le « money time », ainsi que son meilleur marqueur, Julius Randle (28 points). Les Nets en profitent pour doubler leurs adversaires du soir au classement, alors que Charlotte reste désormais sur sept défaites consécutives.

Trois victoires de suite pour les Bulls

C’était également très chaud à Chicago. Privés de Josh Giddey, Norman Powell et Caleb Wilson, les Bulls se sont imposés sur le fil face aux Pacers. Indiana avait pourtant bien exploité ces absences en première mi-temps, comptant jusqu’à 17 points d’avance.

Mais les hommes de Chicago ont resserré les boulons en défense au retour des vestiaires. Dans le sillage de Jordan Hawkins, auteur de l’intégralité de ses 10 points dans le quatrième quart-temps, puis de Matas Buzelis, meilleur marqueur de la rencontre (22 points) et auteur du panier de la gagne à 50 secondes du buzzer final, les Bulls sont allés chercher un troisième succès consécutif.

Rare satisfaction offensive des Pacers après la pause, Aaron Nesmith (19 points) a pourtant eu l’occasion d’offrir la victoire aux siens. Mais la défense de Patrick Williams a eu raison de sa dernière tentative. Comme les Hornets, les Pacers voient ainsi leurs adversaires du soir les doubler au classement.

Charlotte – Brooklyn : 116-118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS 91 ORL 116 CHA 116 BRO 118 CHI 108 IND 107 MIL 119 OKC 111 HOU 131 PHI 93

Chicago – Indiana : 108-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS 91 ORL 116 CHA 116 BRO 118 CHI 108 IND 107 MIL 119 OKC 111 HOU 131 PHI 93