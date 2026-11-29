Au moment où Kel’el Ware s’avance sur la ligne des lancers-francs pour sceller la victoire, le Fiserv Forum scande « MVP, MVP, MVP ». Shai Gilgeous-Alexander est sur le banc : cette fois, les chants sont pour le pivot des Bucks. Au lendemain d’une défaite à Detroit et sans Tyler Herro, Milwaukee trouve chez ses jeunes de quoi renverser le Thunder !

Ryan Rollins maintient d’abord les Bucks à flot. Il inscrit 20 points avant la pause, alors que le Thunder mène 64-58 derrière Gilgeous-Alexander, auteur d’un immense premier quart-temps.

Puis Myles Turner sort, victime d’une entorse du genou droit. Kel’el Ware prend le relais, enchaîne cinq points pour remettre Milwaukee devant (73-71) et protéger le cercle. Avec Ousmane Dieng à la création, les Bucks bouclent le troisième quart-temps sur un 15-3 et basculent en tête (92-82).

OKC repart avec un 8-1, mais Dieng coupe l’élan de son ancienne équipe. Le Français rentre deux tirs à 3-points, puis trouve Ware sur un alley-oop (101-94). Et quand Gilgeous-Alexander ramène le Thunder à deux longueurs (105-103), Ware et Rollins répondent par un 5-0. Ajay Mitchell, auteur de 24 points, relance une dernière fois OKC de loin, mais Dieng et Ware marquent à leur tour pour fermer la porte et s’imposer 119-111.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ware et Rollins, 58 points à eux deux. Le pivot signe un record personnel avec 30 points et 13 rebonds. Rollins établit son meilleur total de la saison avec 28 points, à 7 sur 12 de loin, et distribue 6 passes. Il est trop tôt pour parler d’une association pour l’avenir mais les fans de Milwaukee ont, le temps d’un soir, eu la preuve que ce groupe pouvait gagner sans ses joueurs majeurs : Tyler Herro, Kyle Kuzma, Jaime Jaquez Jr absents ; Myles Turner sorti sur blessure.

– Dieng tout proche du triple-double. Avec 13 points, 9 rebonds et 9 passes, le Français pèse autant par ses lectures que par ses tirs dans le dernier quart-temps. Même si on ne peut pas parler de revanche, on imagine que Dieng doit être particulièrement satisfait de briller face à ses anciens coéquipiers.

– Le Thunder rentre dans le rang. Battu huit fois sur ses dix derniers matchs, OKC affiche désormais un bilan de 10 victoires pour 10 défaites. Pour rappel, avant la rencontre, les Bucks affichaient le plus mauvais bilan de la NBA avec 2 victoires en 20 matches.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS 91 ORL 116 CHA 116 BRO 118 CHI 108 IND 107 MIL 119 OKC 111 HOU 131 PHI 93