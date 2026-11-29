Pour leur deuxième match en deux soirs, les Sixers démarrent pourtant par un 10-2 sur le parquet des Rockets. Kentavious Caldwell-Pope et Tyrese Maxey trouvent la cible de loin, mais Kevin Durant renverse le premier quart-temps. L’ailier All-Star inscrit dix points de suite, dont un tir à 3-points avec la faute, et en totalise 14 dans la période. Houston mène déjà 36-26 après douze minutes.

Philadelphie s’accroche grâce à VJ Edgecombe et Maxey, mais ne parvient pas à enchaîner les stops. Fred VanVleet inscrit huit points dans le deuxième quart-temps, et les Rockets rentrent aux vestiaires avec douze longueurs d’avance (62-50). Après la pause, Edgecombe relance les Sixers sur deux exploits individuels, sans que Houston perde la main. Sengun trouve des points près du cercle et l’écart grimpe à +18 avant le dernier quart-temps.

Dans ce 4e quart-temps, les Rockets tuent alors tout suspense avec un 12-2 d’entrée. L’avance atteint même 42 points, et Houston s’impose finalement de 38 points (131-93).

Grâce à ce succès, les Rockets reviennent sur les talons des Lakers, deuxièmes de la conférence Ouest. À l’Est, les Sixers restent numéros 1, mais ils laissent les Spurs, seuls, sur le trône de la NBA.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Houston partage le ballon. Les Rockets distribuent 36 passes décisives pour seulement 9 ballons perdus. C’est leur cinquième match de suite à au moins 30 passes, et ils signent un 17 sur 35 à 3-points. Les partenaires de Sengun finissent la rencontre avec un beau 59% aux tirs, leur meilleur taux de réussite de ce début de saison.

– Sengun et Thompson donnent le rythme. Face à une raquette désertée, même si l’immense Tacko Fall a effectué deux longs passages, le pivot All-Star termine avec 21 points à 9 sur 15, 7 rebonds et 4 passes. Thompson ajoute 20 points à 8 sur 11, 5 rebonds et 5 passes. Jabari Smith Jr. (17 points), Durant (16) et Tari Eason (15 en sortie de banc) complètent une attaque équilibrée.

– Les Sixers perdent leur adresse. Après une entame à 4 sur 5 de loin, Philadelphie ne rentre que 5 de ses 29 tentatives suivantes. Un coup d’arrêt pour une formation qui avait choisi de faire l’impasse sur cette rencontre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS 91 ORL 116 CHA 116 BRO 118 CHI 108 IND 107 MIL 119 OKC 111 HOU 131 PHI 93