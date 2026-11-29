Le Magic n’a visiblement pas apprécié d’être reparti de Washington avec un revers de 20 points dans les dents en début de semaine. En l’absence d’Anthony Davis en face, Orlando en a profité pour laver l’affront et dicter sa loi face à des Wizards rapidement dépassés par la maîtrise de Franz Wagner et surtout l’apport du banc floridien, à l’image des prestations de Jevon Carter (17 points), Tristan Da Silva (22) et Nikola Vucevic (15 points, 9 rebonds).

Rien (ou presque) ne laissait pourtant présager un tel naufrage, alors que les Wizards menaient 17-14 à un peu moins de quatre minutes de la fin du premier quart-temps. Puis le collectif du Magic a commencé à prendre le dessus. Il y a d’abord eu un 16-3 pour boucler le premier acte, avec deux paniers près du cercle de Franz Wagner et deux flèches à 3-points de Tristan Da Silva (21-30). Le show Jevon Carter a pris le relais, avec un « floater » et un 3/3 derrière l’arc qui a déjà mis Washington dos au mur (30-47).

La suite n’a pas été meilleure pour les Wizards, au contraire ! Le Magic a bouclé la mi-temps sur un 19-5, avec l’apport de la paire Wendell Carter Jr – Nikola Vucevic, mais aussi celui des deux jokers de luxe de la soirée, Tristan Da Silva et Jevon Carter. Ce dernier a ponctué la démonstration d’un ultime 3-points avant la pause, portant le score à un improbable 38-68. Les hommes de Brian Keefe ont rejoint les vestiaires sous les huées de leur propre public.

La deuxième mi-temps n’a guère été plus réjouissante pour les Wizards, avec un 7-0 encaissé dès la reprise. Malgré les bons passages de Kyshawn George et Alex Sarr, puis les 3-points de Trae Young et Bilal Coulibaly, la réaction des locaux a été trop tardive. Au terme d’un dernier acte sans grand intérêt, Orlando l’a donc emporté 116-91.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’ultime match de Brian Keefe. L’absence d’Anthony Davis (malade) n’explique pas tout. La prestation de Washington illustre un mal récurrent depuis le début de saison : celui d’une équipe qui peine à trouver son identité, et au sein de laquelle les rôles ne semblent pas bien définis. On a ainsi pu regretter le manque d’agressivité d’un Trae Young en première mi-temps, lui qui doit pourtant donner le ton et montrer l’exemple aux plus jeunes. Si le visage affiché après la pause a été plus séduisant, l’irrégularité des troupes de Brian Keefe reste problématique. D’ailleurs, le coach a pris la porte dans la foulée…

– Jevon Carter sur un nuage. Avec l’aide de Tristan Da Silva (22 points à 6/11 à 3-points), le meneur remplaçant du Magic a fait exploser la défense de Washington en première mi-temps. Décisif dès son entrée en jeu, il a enchaîné les tirs primés pour regagner les vestiaires avec 17 points à 6/6 au tir, dont 5/5 derrière l’arc ! De quoi signer, en une seule mi-temps, sa meilleure performance offensive de la saison.

– Jalen Suggs distribue les caviars. Premier double-double de la saison pour Jalen Suggs, auteur de 11 points, 11 passes décisives et 8 rebonds. L’arrière est même passé à une petite passe de son record en carrière, établi la saison passée face à Detroit. Avec déjà six passes à la pause, il s’est surtout attaché à faire briller ses coéquipiers.

– Trae Young et Desmond Bane se chauffent. Le début du troisième quart-temps a été le théâtre d’une empoignade entre Desmond Bane et Trae Young, symbole de la frustration du meneur des Wizards après une première mi-temps catastrophique. Après avoir capté le rebond offensif sur son propre tir, Trae Young s’est retrouvé aux prises avec Desmond Bane. Aucun des deux joueurs n’a voulu lâcher le ballon, même lorsqu’ils ont fini au sol. L’incident s’est soldé par une double faute technique, mais il a aussi semblé réveiller le meneur de Washington.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS 91 ORL 116 CHA 116 BRO 118 CHI 108 IND 107 MIL 119 OKC 111 HOU 131 PHI 93