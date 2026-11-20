Suite du feuilleton Dejounte Murray. Désireux de quitter les Pelicans, l’ancien meneur des Spurs laisse son entourage et sa franchise lui trouver un nouveau point de chute et, parmi les destinations qui ont retenu son attention, on retrouve bel et bien les Suns. Chris Haynes le rapportait déjà la semaine dernière, mais voilà que Marc Stein et Jake Fischer le confirment, tout comme Hoopshype la veille.

Le problème, c’est que les dirigeants de Phoenix n’ont pas l’air d’être autant intéressés, car avant d’envisager sérieusement un transfert, ils souhaiteraient que leurs homologues de New Orleans ajoutent un premier tour de Draft non protégé, ou au moins la possibilité d’échanger leurs choix de Draft au premier tour (« swap »)…

Autrement dit, les Suns ne semblent pas prêts à récupérer Dejounte Murray sans contrepartie supplémentaire et cette position se justifie par les besoins dans leur effectif. Car, même si un meneur soulagerait pas mal Devin Booker à la création, la franchise de l’Arizona ne considérerait pas ce poste comme sa priorité. Préférant plutôt se renforcer à l’intérieur, toujours selon Marc Stein et Jake Fischer.

Entre l’indisponibilité de Mark Williams et le manque de certitudes apporté par Oso Ighodaro, Khaman Maluach et Duop Reath, Phoenix reste en effet fragile dans la raquette. D’autant que les résultats sont meilleurs depuis peu, avec six victoires en huit matchs et donc aucune nécessité de bouleverser l’équipe.

En revanche, sur le plan financier, un échange entre Dejounte Murray et Jalen Green pourrait totalement être envisagé, puisque les salaires de chacun correspondent à quelques millions de dollars près. Quant aux liens existant entre Klutch Sports et les Suns, ils pourraient faciliter les discussions, Rich Paul représentant déjà Miles Bridges, Khaman Maluach ou bien encore Rasheer Fleming dans l’Arizona.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAS 38 8.5 43.1 39.1 70.0 0.2 0.9 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAS 81 21.5 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAS 66 25.6 46.2 36.9 79.8 1.0 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAS 67 31.9 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.7 0.1 15.7 2021-22 SAS 68 34.8 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.6 0.3 21.1 2022-23 ATL 74 36.4 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 35.7 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 2024-25 NOR 31 32.6 39.3 29.9 82.3 0.5 5.9 6.5 7.4 2.0 2.0 3.4 0.4 17.5 2025-26 NOR 14 27.8 48.4 30.6 86.7 0.3 5.1 5.4 6.4 2.4 1.6 3.4 0.2 16.7 2026-27 NOR 9 31.4 43.1 29.6 92.6 0.8 3.8 4.6 4.4 2.3 1.6 2.3 0.6 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.