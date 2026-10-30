Les Suns, déjà sous tension ?

Avec deux défaites en trois matchs, il n’y a pas encore de panique à Phoenix, mais les Suns n’ont pas bien démarré leur saison. Et après seulement quelques jours, l’ambiance se serait déjà tendue dans le vestiaire…

Proche de certaines stars de la Grande Ligue, dont Devin Booker, l’insider Chris Haynes expliquait avoir « passé quelques coups de fil » pour apprendre que « la frustration monte dans le vestiaire parce que l’effectif n’a pas de meneur de jeu pour organiser l’attaque ». De son côté, son confrère John Gambadoro (plus proche des dirigeants) dément catégoriquement : « Oh mon Dieu, non, ce n’est pas vrai. Il n’y a aucune dissension dans le vestiaire. »

Difficile donc de savoir quelle est réellement l’ambiance à Phoenix. Surtout que, comme le disait Devin Booker le mois dernier, « il n’y a plus tant de meneurs de jeu traditionnels dans la ligue. Tyrese Haliburton, peut-être Josh Giddey ». Les Suns ont ainsi fait le choix de confier la création à plusieurs joueurs, plutôt qu’à un véritable meneur. La saison passée, ils s’appuyaient déjà sur cette formule, avec notamment Collin Gillespie.

Les problèmes offensifs ne seraient-ils pas surtout liés au manque d’automatismes avec les recrues ? « Peut-être un peu, oui », reconnaît de son côté Dillon Brooks. « On doit trouver des manières d’impliquer tout le monde, de jouer librement, tout en restant dans le cadre de nos systèmes et en faisant confiance aux autres. »

La pire défense de la ligue

Seulement, pour l’entraîneur Jordan Ott, le principal problème de Phoenix depuis le début de saison n’est pas l’attaque, mais bien la défense. Les chiffres le confirment : avec 124,5 points encaissés sur 100 possessions, les Suns affichent la pire défense de la ligue ! « Ce n’est pas bon. C’est catastrophique », commente Dillon Brooks.

Après l’entraînement de mercredi, si un joueur « n’a pas retenu le message défensif, alors il n’a pas été attentif », explique le coach de Phoenix. Ce dernier a donc particulièrement insisté sur ce point, après avoir constaté également que ses troupes ne faisaient pas les efforts nécessaires au rebond. « On n’est pas là où on doit être au rebond défensif », insiste en effet Jordan Ott.

Et ce n’est pas un détail puisque les Suns sont également parmi les pires équipes de la ligue dans ce secteur, laissant trop de secondes chances à leurs adversaires. Leader défensif de l’équipe, Dillon Brooks annonce ainsi qu’il va davantage se faire entendre auprès de ses coéquipiers, pour leur faire prendre les bonnes habitudes…

Et il insiste : « Cette intensité, cette énergie doivent être présentes au quotidien car la saison est longue. »