Le Thunder continue de soutenir Nikola Topic

Durement frappé de (trop) nombreuses blessures, le Thunder a au moins pu se réjouir de retrouver Nikola Topic, vendredi. Un retour qui ravit tout le groupe, puisque le Serbe a vécu un début de carrière particulièrement difficile, entre une blessure au genou, un cancer des testicules puis une opération du dos.

Sélectionné en 12e position à la Draft 2024, le voilà maintenant prêt à lancer véritablement sa carrière NBA après tant d’épreuves.

« Ça fait plaisir à voir. Je suis plus qu’heureux de le voir enfin en capacité de jouer au basket, le sport qu’il aime », a notamment déclaré Shai Gilgeous-Alexander. « C’est dur de passer du statut de jeune joueur talentueux à joueur dans l’incapacité totale de jouer pendant quasiment deux ans. Je n’ose même pas l’imaginer, mais je suis juste ravi de le retrouver sur le parquet. »

Un nouveau contrat à aller chercher

Encouragé par ses coéquipiers, Nikola Topic peut également compter sur le soutien de Mark Daigneault. Celui-ci sait qu’il lui faudra du temps pour retrouver ses sensations, mais il reste un énorme fan de son meneur de, seulement, 21 ans.

« Il n’a pas beaucoup joué depuis un moment. Il a disputé quelques matchs la saison dernière, mais pour un joueur présent en NBA depuis aussi longtemps que lui, il manque de temps de jeu », a dans un premier temps regretté le coach d’Oklahoma City. « C’est quelqu’un d’agressif quand il joue. Il fait passer le collectif avant tout. C’est un compétiteur. Il a un vrai sens du jeu. C’est un joueur en qui on peut avoir confiance en attaque. Il nous crée de bons tirs, nous offre de belles positions à 3-points et il sait conclure près du cercle. Il a une grande maîtrise balle en main. »

Mais Nikola Topic ne pourra pas non plus trop traîner, puisque le Thunder a récemment décidé de ne pas activer sa « team option » pour la saison prochaine. Par conséquent, il sera libre de tout contrat dans quelques mois et, s’il souhaite poursuivre sa carrière en NBA, il devra faire ses preuves sur le terrain. L’avantage, c’est que le Serbe aura des ouvertures avec toutes les absences d’OKC.

Nikola Topic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 OKC 10 16.0 43.1 40.0 40.0 0.7 1.2 1.9 4.4 1.3 0.5 2.5 0.0 5.2 2026-27 OKC 1 15.5 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.0 3.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.