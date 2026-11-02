Le Thunder active l’option de Jared McCain, pas celle de Nikola Topic

Nikola Topic devait percevoir 7.5 millions de dollars la saison prochaine. Mais le Thunder a décidé de ne pas lever son option pour l’exercice 2027/28, ce qui doit être sa 4e saison dans la Grande Ligue.

Le natif de Novi Sad (Serbie) sera donc libre de tout contrat à l’issue de la saison. À l’inverse de Jared McCain et Thomas Sorber dont les 4e (6.8 millions de dollars) et 3e années (5.1 millions de dollars) de contrat respectives, elles, ont été activées.

Malgré son statut de 12e choix de Draft en 2024, Nikola Topic paye ainsi ses graves soucis de santé depuis ses débuts. Le meneur n’a disputé que 10 matchs avec OKC lors de ses deux premières saisons. Et aujourd’hui, il se remet toujours d’une opération du dos subie cet été sans qu’aucune date de retour n’ait été annoncée…

Même destin pour DaRon Holmes à Denver

Pour mémoire, le Serbe avait d’abord été ralenti par une blessure au ligament du genou, le privant de l’intégralité de la saison 2024/25. Il avait par la suite été absent pendant une grande partie de la saison dernière après avoir été diagnostiqué d’un cancer des testicules durant la présaison.

Nikola Topic n’avait fait ses débuts officiels en NBA qu’en février 2026. Lors des derniers playoffs, il avait fait de brèves apparitions, contrairement à Jared McCain, dont la cote a par contre explosé après son transfert en cours de saison par les Sixers. Drafté en 15e position en 2025, Thomas Sorber, lui, a également connu une saison rookie blanche pour les mêmes raisons que Nikola Topic (genou) et n’a pas joué depuis.

Outre Nikola Topic ou Pacôme Dadiet avant lui, DaRon Holmes connaît le même destin avec les Nuggets, qui n’ont pas activé son option. 22e choix de la Draft 2024, l’intérieur s’était rompu le tendon d’Achille durant l’été 2024, le privant de jeu durant sa saison rookie.

Nikola Topic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 OKC 10 16.0 43.1 40.0 40.0 0.7 1.2 1.9 4.4 1.3 0.5 2.5 0.0 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.