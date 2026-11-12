Vit Krejci opéré de la cheville et réévalué dans deux mois

Une semaine plus tard, le verdict est tombé pour Vit Krejci. Les Blazers annoncent qu’il souffre d’une fracture de la cheville gauche et qu’il a été opéré mercredi à Los Angeles. Sa convalescence peut donc commencer et son état sera réévalué dans huit semaines.

L’année 2026 du Tchèque est donc terminée, et son retour à la compétition dépendra de l’évolution de sa convalescence. L’infirmerie de Portland compte ainsi un extérieur de plus, sachant que Shaedon Sharpe (genou) s’y trouve jusqu’en mars et que Ja Morant (ischio-jambier) est absent au moins jusqu’en décembre.

C’est en tentant de provoquer un passage en force sur une contre-attaque des Suns que Vit Krejci s’est blessé la semaine dernière. Mal retombé et resté un moment au sol, en se tenant la cheville, il avait définitivement rejoint les vestiaires, laissant son entraîneur et ses coéquipiers dans l’embarras.

« C’est un coup dur pour lui, pour nous, parce qu’on a besoin de lui. Mais il va revenir. […] C’est un obstacle de plus, on fait face à l’adversité, mais on continue d’avancer », réagissait Micah Nori, heureux de voir que les Blazers ne manquent pas de solutions au même poste. « Cet été, on se disait : ‘Qu’est-ce qu’on va faire avec tous ces meneurs/arrières ?’ Eh bien, Dieu merci, on les a tous. »

Autour de la paire Damian Lillard – Deni Avdija, c’est désormais Sidy Cissoko qui a intégré le cinq de Portland, alors que Scoot Henderson a rebasculé sur le banc auprès de Jrue Holiday et de Chris Youngblood.

Vit Krejci Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 30 23.0 40.7 32.7 86.4 0.6 2.8 3.4 1.9 2.2 0.6 1.0 0.3 6.2 2022-23 ATL 29 5.7 40.5 23.8 50.0 0.2 0.7 0.9 0.6 0.6 0.2 0.2 0.0 1.2 2023-24 ATL 22 24.6 49.0 41.2 83.3 0.5 1.9 2.4 2.3 2.2 0.6 0.9 0.3 6.1 2024-25 ATL 57 20.2 49.7 43.7 71.1 0.4 2.4 2.7 2.6 1.8 0.6 0.9 0.5 7.2 2025-26 ATL/POR 65 21.4 44.8 39.0 74.5 0.5 1.8 2.3 1.5 2.1 0.7 0.6 0.3 8.5 2026-27 POR 7 10.3 30.0 20.0 66.7 0.3 1.3 1.6 1.1 1.4 0.4 0.3 0.0 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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