Vit Krejci victime d’une fracture de la jambe

« Je sais simplement que lorsque j’ai demandé à Vit, il m’a dit que c’était cassé », rapporte Micah Nori, l’air grave. Cette nuit à Phoenix, Vit Krejci a tenté de provoquer un passage en force sur une contre-attaque menée des Suns.

Mais l’arrière des Blazers est mal retombé et est resté un moment au sol, se tenant la cheville gauche. Après une évaluation rapide, il est parti en sautillant sur une jambe vers les vestiaires, où une fracture lui a été diagnostiquée.

Son coach ne peut pas préciser de quel os il s’agit, ni si la blessure nécessiterait une chirurgie. Reste que la nouvelle est terrible pour les Blazers et lui. Au moment de se blesser, le joueur de 26 ans en était à 5 points, 3 rebonds et 2 passes, soit l’une de ses apparitions les plus complètes de ce début de saison.

« C’est un coup dur pour lui, pour nous, parce qu’on a besoin de lui. Mais il va revenir. Ça a été dur, mais même avec Ja et tout le reste, ces gars-là sont résilients. C’est un obstacle de plus, on fait face à l’adversité, mais on continue d’avancer », réagit son coach, en décrivant un vestiaire « très sombre » à l’issue de la rencontre.

Des options sur la table pour compenser

Transféré dans l’Oregon en février, l’arrière a fait peu d’étincelles avec les Blazers jusqu’ici. Moins qu’avec les Hawks où il s’était installé comme un solide sniper lors de sa 3e année à Atlanta (44% à 3-points).

« Il a été très important pour nous. Son tir, son énergie, le fait de faire le bon choix… Il a été super en défense cette année et en sortie de banc pour nous. Mais on va attendre. On va l’attendre », répète Deni Avdija.

Comme les Blazers doivent attendre Ja Morant, touché aux ischio-jambiers, pour plusieurs semaines, et Shaedon Sharpe, victime d’une déchirure d’un ménisque, pour plus longtemps encore. Micah Nori entend ainsi s’appuyer davantage sur Chris Youngblood et les autres « two-way contract », Jayson Kent et John Tonje.

« Cet été, on se disait : ‘Qu’est-ce qu’on va faire avec tous ces meneurs/arrières ?’ Eh bien, Dieu merci, on les a tous. Mais ce sera intéressant de voir comment on gère ça. En tout cas j’aime vraiment faire jouer dix gars, et je me sens vraiment bien par rapport à la profondeur qu’on a et qui nous permet de le faire », conclut le coach.

Vit Krejci Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 30 23.0 40.7 32.7 86.4 0.6 2.8 3.4 1.9 2.2 0.6 1.0 0.3 6.2 2022-23 ATL 29 5.7 40.5 23.8 50.0 0.2 0.7 0.9 0.6 0.6 0.2 0.2 0.0 1.2 2023-24 ATL 22 24.6 49.0 41.2 83.3 0.5 1.9 2.4 2.3 2.2 0.6 0.9 0.3 6.1 2024-25 ATL 57 20.2 49.7 43.7 71.1 0.4 2.4 2.7 2.6 1.8 0.6 0.9 0.5 7.2 2025-26 ATL/POR 65 21.4 44.8 39.0 74.5 0.5 1.8 2.3 1.5 2.1 0.7 0.6 0.3 8.5 2026-27 POR 6 10.0 26.7 18.2 66.7 0.0 1.3 1.3 1.0 1.3 0.5 0.3 0.0 2.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.