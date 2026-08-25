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Six mois d’arrêt pour Shaedon Sharpe !

Publié le 25/08/2026 à 6:55 Twitter Facebook

À Portland, on ne reverra pas Shaedon Sharpe avant 2027, à cause de sa déchirure d’un ménisque…

La nouvelle saison des Blazers commence déjà mal, puisque l’on a appris par ESPN que Shaedon Sharpe allait manquer les six prochains mois en raison de sa rupture d’un ménisque. Une blessure contractée à l’entraînement et qui se situe au niveau de son genou droit.

Un coup dur pour la franchise, qui perd un titulaire capable de tourner à plus de 20 points de moyenne, mais surtout pour le joueur, qui entendait rebondir après une fin de saison compliquée au bout du banc de Portland.

Déjà, les blessures avaient plombé Shaedon Sharpe en 2025/26 et celui-ci regrettait justement ses pépins au mollet et à la jambe, qui l’avaient limité à 50 matchs de saison régulière, puis 13 minutes de moyenne en playoffs. Visiblement, le prochain exercice ne redémarre pas non plus correctement à ce niveau et, au mieux, le Canadien ne reviendra pas avant février 2027.

Sans leur bondissant arrière de 23 ans, on imagine que les Blazers se tourneront principalement vers Damian Lillard, Jrue Holiday, Ja Morant et Scoot Henderson, voire Vit Krejci ou Sidy Cissoko, sur leurs postes 1 et 2.

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 POR 80 22:14 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9
2023-24 POR 32 33:06 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.3 0.4 15.9
2024-25 POR 72 31:17 45.2 31.1 78.5 0.9 3.6 4.5 2.8 1.7 0.9 2.1 0.2 18.5
2025-26 POR 50 29:25 45.2 33.7 78.7 1.0 3.3 4.3 2.6 2.0 1.4 2.9 0.1 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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