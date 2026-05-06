Une fin de saison au bout du banc pour Shaedon Sharpe

« Je trouve que ça s’est plutôt bien passé, une plutôt bonne année. » Voilà le premier bilan tiré par Shaedon Sharpe de la saison écoulée. En ajoutant toutefois : « À l’exception des blessures. Au début de la saison, j’ai eu des problèmes au mollet. J’ai surmonté ça mais, vers la fin, j’ai eu la petite fracture ou peu importe ce que c’était. »

Cette blessure-ci aura l’effet d’un véritable coup d’arrêt pour l’arrière de 22 ans, absent deux mois entre début février et début avril. Avant cette absence longue durée, l’arrière tournait à près de 21 points de moyenne, son record en carrière, pour faire de lui le deuxième meilleur marqueur de sa formation.

Titulaire à 42 reprises en 50 apparitions, Shaedon Sharpe est ainsi revenu à seulement deux matchs d’une fin de saison intense pour sa formation, embarquée dans la phase de play-in. Face aux Suns en sortie de banc, il apportera tout de même 12 points. La suite sera beaucoup plus compliquée pour lui lors du premier tour face aux Spurs.

Un temps de jeu réduit de moitié

Assurant aujourd’hui qu’il était en parfaite santé, il a vu son temps de jeu être dégressif au fil de la série : 21 minutes pour 10 points lors du Game 1 jusqu’à… 6 petites minutes (5 points) lors du Game 5 final.

« C’est frustrant. Mais j’étais prêt. J’étais prêt à me battre et aider mon équipe et… voilà », lâche, l’air un peu abattu, le jeune joueur qui prévoyait de se donner plus en défense cette saison.

Le 7e choix de la Draft 2022 dit avoir reçu des explications de la part de Tiago Splitter sur son sort en playoffs, mais ne préfère pas en donner la teneur. « On va grandir de cette expérience, je serai meilleur », se projette le jeune athlète qui a bouclé sa première campagne de playoffs avec 7 points (41%) en 13 minutes de moyenne.

Cet été, avant de bosser sur son jeu, il prévoit de passer un peu de temps loin des terrains pour se ressourcer. La saison prochaine, il démarre sa prolongation de contrat à plus de 20 millions de dollars annuels.

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22:14 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 POR 32 33:06 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.3 0.4 15.9 2024-25 POR 72 31:17 45.2 31.1 78.5 0.9 3.6 4.5 2.8 1.7 0.9 2.1 0.2 18.5 2025-26 POR 50 29:25 45.2 33.7 78.7 1.0 3.3 4.3 2.6 2.0 1.4 2.9 0.1 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.