Quatre à six semaines d’absence pour Shaedon Sharpe

Nouveau coup dur pour les Blazers. Alors que Deni Avdija est handicapé par son dos depuis plusieurs semaines, les voilà privés de Shaedon Sharpe. Celui-ci souffre d’une réaction de stress osseux au péroné gauche, le stade généralement précurseur d’une fracture de fatigue.

Cela faisait déjà six matches que le Canadien manquait à l’appel, à cause d’une élongation au mollet gauche, et il ratera désormais les quatre à six prochaines semaines. Un examen a finalement décelé sa blessure au péroné.

Au coeur de la meilleure saison de sa carrière, Shaedon Sharpe affiche 21.4 points, 4.4 rebonds, 2.6 passes et 1.4 interception de moyenne avec Portland (à 46% au tir, dont 34% derrière la ligne à 3-points). Son absence devrait profiter à Scoot Henderson, tout juste revenu d’une longue blessure.

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22:14 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 POR 32 33:06 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.3 0.4 15.9 2024-25 POR 72 31:17 45.2 31.1 78.5 0.9 3.6 4.5 2.8 1.7 0.9 2.1 0.2 18.5 2025-26 POR 48 29:59 45.6 34.0 78.4 1.0 3.4 4.4 2.6 2.0 1.4 3.0 0.1 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.