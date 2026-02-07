Après des mois de doutes, Scoot Henderson retrouve la lumière

Cette nuit, face aux Grizzlies, les Blazers ont mis fin à une série de six revers de suite, et ce succès a coïncidé avec la grande rentrée de Scoot Henderson. Pendant que Victor Wembanyama et Brandon Miller brillent, le 3e choix de la Draft 2023 n’avait pas posé un pied sur un parquet cette saison, et le public du MODA Center lui avait réservé la plus chaleureuse des standing ovation pour célébrer son retour.

« Il a été impressionnant défensivement. Il a apporté de l’énergie, accéléré le jeu, rentré quelques tirs », a apprécié Tiago Splitter, qui ne l’avait pas encore coaché. « Il y a encore des axes d’amélioration, mais c’était vraiment bien de le voir se battre. »

En sortie de banc, Scoot Henderson a beaucoup apporté avec 11 points, 9 passes et 5 rebonds en 21 minutes. La preuve que sa déchirure à l’arrière de la cuisse est bien guérie, et qu’il peut reprendre sa carrière. Maintenant, il faut rattraper le temps perdu, et aider les Blazers à retrouver les playoffs.

« La dimension physique, réussir un stop, voler un ballon… », répond Henderson lorsqu’un journaliste lui demande ce qui lui avait surtout manqué. « Mais aussi trouver le joueur ouvert au bon moment, créer des actions… Le basket est vraiment beau quand on le joue correctement. Quand on arrive à trouver cette beauté à un rythme constant et à haut niveau… Franchement, c’est un sport magnifique. Je l’adore. »

Sera-t-il le successeur de son nouveau coéquipier Damian Lillard, comme le laissait entendre sa 3e place dans la Draft ? Va-t-il intégrer le cinq de départ pour les trente derniers matches ? « Je m’occupe de la réalité, pas des attentes », coupe Tiago Splitter. « Et la réalité, c’est que j’essaie de le rendre meilleur. Je me fiche de ce que les gens attendent. Ce qui m’importe, c’est qui est Scoot en tant que personne et comment en faire un meilleur joueur. »

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 66 27 41.9 35.4 76.7 0.8 2.2 3.0 5.1 2.7 1.0 2.7 0.2 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.