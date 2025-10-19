Shaedon Sharpe prêt à relever le défi défensif de Chauncey Billups

Clairement, Shaedon Sharpe préfère l'attaque à la défense. Mais l'ailier sait bien qu'il va devoir s'y mettre…

« Je préfère attaquer », sourit le joueur de 22 ans. « Mais la défense fait aussi partie du jeu. » Alors, face aux Warriors, Chauncey Billups l'a envoyé sur les porteurs du ballon de Golden State. D'abord placé sur Brandin Podziemski, il a aussi dû suivre Buddy Hield par séquences, voire Stephen Curry.

« On aurait pu placer Jrue (Holiday) sur tous les meilleurs joueurs (avec le ballon) », explique Chauncey Billups. « Mais je voulais mettre Shaedon au défi. »

Et le résultat fut positif aux yeux de l'entraîneur, satisfait des efforts de son voltigeur canadien.

« J'ai vu un gros niveau de concentration. Je l'ai trouvé très bon, très concentré en défense ce soir, et c'est pourquoi je continue à le mettre au défi en le plaçant face à certains adversaires » continue ainsi le technicien.

« La perspective est assez effrayante »

Donovan Clingan, Jerami Grant et Deni Avdija n'ont pas non plus manqué de saluer les efforts de leur coéquipier.

« Je dirais simplement la fierté », a répondu l'Israélien sur ce que Shaedon Sharpe a le plus amélioré défensivement. « J'ai l'impression qu'il a envie de défendre, qu'il est plus physique, plus agressif en défense, qu'il tire davantage de fierté de son jeu défensif. Il a le potentiel, il est athlétique, il est très talentueux et il a un très bon instinct. Je pense donc que c'est vraiment une étape importante pour lui. »

« Il n'a pas de limite, pour être honnête. S'il reste constant, et qu'il est constant des deux côtés du terrain et qu'il pèse autant en attaque qu'en défense, la perspective est assez effrayante » conclut Deni Avdija.

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 POR 32 33 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.2 0.4 15.9 2024-25 POR 72 31 45.2 31.1 78.5 0.9 3.6 4.5 2.8 1.7 0.9 2.1 0.2 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.