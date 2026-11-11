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Stats & Highlights | Les Knicks et les Suns déroulent, Orlando se relance

Publié le 11/11/2026 à 7:58 Twitter Facebook

NBA – Les Knicks et les Suns n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires, tandis que le Magic a mis fin à sa série de quatre défaites grâce à un grand Franz Wagner.

Franz WagnerIl n’y a pas eu photo entre New York et Milwaukee. Tout en maîtrise, les Knicks ont creusé l’écart dès le début du deuxième quart-temps, grâce notamment à leur écrasante domination au rebond (59 à 32).

Pour cela, ils ont pu compter sur Karl-Anthony Towns et Andre Drummond, qui ont cumulé 30 prises à eux deux. En attaque, Jalen Brunson a terminé meilleur marqueur de la soirée, permettant aux siens d’enchaîner une quatrième victoire consécutive.

Du côté des Bucks, l’absence de Tyler Herro a été trop difficile à surmonter. Seuls Ryan Rollins (14 points) et Jaime Jaquez Jr. (16 points) ont quelque peu surnagé. Bien trop peu pour éviter une dixième défaite cette saison, et surtout une véritable correction à New York.

Les Suns prennent feu à 3-points

Même scénario pour les Clippers, qui n’ont tenu que quelques minutes avant de craquer à Phoenix. Portés par les 8 points de Rui Hachimura dans le premier quart-temps, ils ont été distancés dès que le Japonais a quitté le parquet.

La faute à des Suns particulièrement adroits, à l’image d’un Jordan Goodwin (18 points) à 4/4 derrière l’arc dans la période suivante. C’est dans le sillage du meneur que les locaux ont creusé l’écart, profitant également des 17 points de Devin Booker.

Une véritable démonstration d’adresse pour la franchise de l’Arizona, qui a finalement réussi 22 de ses 43 tentatives à 3-points (51,2 %) ! De quoi signer un quatrième succès cette saison et se rapprocher du Top 10 de la conférence Ouest.

Le Magic renoue avec la victoire

Enfin un peu de répit pour le Magic. Toujours privé de son leader Paolo Banchero, Orlando a mis fin à sa série de quatre défaites consécutives en disposant de Sacramento. Devant pendant la quasi-totalité de la rencontre, les Floridiens ont globalement maîtrisé les débats.

Ils peuvent notamment remercier Franz Wagner, omniprésent pour permettre à ses coéquipiers de l’emporter avec 33 points, 7 rebonds et 7 passes décisives. Anthony Black a également été précieux avec ses 26 points.

De leur côté, les Kings continuent de s’enfoncer dans les profondeurs du classement de la conférence Ouest. Malgré les 60 points cumulés de Darius Acuff Jr. et Zach LaVine, les Californiens n’ont toujours pas trouvé la formule pour renouer avec la victoire…

Philadelphie – Boston
Utah – Miami
Portland – Oklahoma City

New York – Milwaukee : 117-85

New York Knicks / 117TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jalen Brunson277/181/38/80442101052317
Karl-Anthony Towns275/142/99/143131631231212126
OG Anunoby286/125/82/212320010261917
Landry Shamet284/72/50/012322000241012
Mikal Bridges172/60/00/023510301-4410
Tyler Kolek155/62/30/012342011231218
Miles McBride253/62/50/0000311003989
Pacome Dadiet53/51/31/111200000488
Mohamed Diawara172/61/40/003332020955
Dalton Knecht71/21/20/000001000-232
Andre Drummond151/10/00/05914310107218
Jordan Clarkson111/50/10/031421000024
James Wiseman50/00/00/010100100402
Jose Alvarado60/10/10/001111010400
Total40/8917/4420/2518415926137103117
Milwaukee Bucks / 85TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jaime Jaquez Jr.246/132/52/223533140-21614
Ryan Rollins245/94/60/014523100-101418
Kyle Kuzma251/41/32/223532011-14510
Myles Turner261/71/60/012323021-2431
Brayden Burries251/61/40/003332000-2334
Kasparas Jakučionis234/122/61/100041110-16117
Nate Ament214/82/50/102212200-131010
Ousmane Dieng243/82/50/003301010-2285
Kel'el Ware172/60/04/413415022189
Gary Trent Jr.62/41/30/000002110-453
Jericho Sims81/10/00/000001000-1022
A.J. Green70/10/10/000000100-1400
Bogoljub Marković30/00/00/002210000-903
Total30/7916/449/10725322025712485

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK117
MIL85
PHI101
BOS123
PHO133
LAC110
UTH109
MIA115
SAC100
ORL107
POR123
OKC103

Phoenix – LA Clippers : 133-110

Phoenix Suns / 133TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Devin Booker296/142/63/403350040201712
Jalen Green205/73/40/214510030151312
Dillon Brooks224/120/40/0044221001687
Miles Bridges173/82/40/0134220101188
Oso Ighodaro203/80/00/03582313118610
Jordan Goodwin136/76/70/003311100111822
Luke Kennard215/73/51/301132030121411
Collin Gillespie224/94/90/00228211081217
Khaman Maluach214/50/13/33473500021120
Ryan Dunn254/51/21/217820010101017
Jamaree Bouyea72/20/03/301130000-5711
Koa Peat52/30/01/101101010154
Rasheer Fleming121/11/11/202202020-443
Total49/8822/4313/209404932204191133
LA Clippers / 110TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Rui Hachimura234/103/52/305510210-171313
Darius Garland245/121/62/205562040-211313
Derrick Jones Jr.244/82/51/212300211-191111
Brook Lopez193/71/21/304410000-987
Kris Dunn181/41/10/002232020-833
Baba Miller154/41/14/61340300191316
Max Strus225/122/80/030331000-131211
Keaton Wagler233/121/74/500041110-12115
Gradey Dick194/91/41/121321100-51011
Kobe Sanders262/61/44/412373230-9914
Isaiah Jackson162/30/00/022403100-1648
Jalen Pickett71/31/10/001112100534
Total38/9015/4419/26102737281810122110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK117
MIL85
PHI101
BOS123
PHO133
LAC110
UTH109
MIA115
SAC100
ORL107
POR123
OKC103

Sacramento – Orlando : 100-107

Sacramento Kings / 100TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Zach LaVine3310/166/95/50332225083127
Darius Acuff Jr.3910/214/95/604462240-52925
De'Andre Hunter345/113/62/222422020-81513
Precious Achiuwa133/61/23/303300100-91011
Domantas Sabonis230/20/10/202251000-1403
Keegan Murray244/92/31/202213024-121110
Emanuel Sharp191/30/10/002204110-422
Malik Monk20/00/01/100000010-110
Dylan Cardwell290/40/01/13912122427110
Daeqwon Plowden10/00/00/00000001000-1
Leaky Black180/40/30/003320001302
Total33/7616/3418/225303519168207100
Orlando Magic / 107TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Franz Wagner3711/231/510/101677123083334
Anthony Black3310/172/54/43475344092631
Desmond Bane355/194/131/206642020-2158
Wendell Carter Jr.324/90/20/038111410314819
Jamal Cain202/51/40/003310110756
Alex Morales283/71/30/03580300010711
Jase Richardson152/40/12/201113100267
Nikola Vucevic172/51/30/022410010856
Goga Bitadze151/10/00/011211001-926
Jevon Carter30/10/10/000001010-120-2
Total40/9110/3717/1813364921189124107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK117
MIL85
PHI101
BOS123
PHO133
LAC110
UTH109
MIA115
SAC100
ORL107
POR123
OKC103

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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