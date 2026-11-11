Stats & Highlights | Les Knicks et les Suns déroulent, Orlando se relance

Il n’y a pas eu photo entre New York et Milwaukee. Tout en maîtrise, les Knicks ont creusé l’écart dès le début du deuxième quart-temps, grâce notamment à leur écrasante domination au rebond (59 à 32).

Pour cela, ils ont pu compter sur Karl-Anthony Towns et Andre Drummond, qui ont cumulé 30 prises à eux deux. En attaque, Jalen Brunson a terminé meilleur marqueur de la soirée, permettant aux siens d’enchaîner une quatrième victoire consécutive.

Du côté des Bucks, l’absence de Tyler Herro a été trop difficile à surmonter. Seuls Ryan Rollins (14 points) et Jaime Jaquez Jr. (16 points) ont quelque peu surnagé. Bien trop peu pour éviter une dixième défaite cette saison, et surtout une véritable correction à New York.

Les Suns prennent feu à 3-points

Même scénario pour les Clippers, qui n’ont tenu que quelques minutes avant de craquer à Phoenix. Portés par les 8 points de Rui Hachimura dans le premier quart-temps, ils ont été distancés dès que le Japonais a quitté le parquet.

La faute à des Suns particulièrement adroits, à l’image d’un Jordan Goodwin (18 points) à 4/4 derrière l’arc dans la période suivante. C’est dans le sillage du meneur que les locaux ont creusé l’écart, profitant également des 17 points de Devin Booker.

Une véritable démonstration d’adresse pour la franchise de l’Arizona, qui a finalement réussi 22 de ses 43 tentatives à 3-points (51,2 %) ! De quoi signer un quatrième succès cette saison et se rapprocher du Top 10 de la conférence Ouest.

Le Magic renoue avec la victoire

Enfin un peu de répit pour le Magic. Toujours privé de son leader Paolo Banchero, Orlando a mis fin à sa série de quatre défaites consécutives en disposant de Sacramento. Devant pendant la quasi-totalité de la rencontre, les Floridiens ont globalement maîtrisé les débats.

Ils peuvent notamment remercier Franz Wagner, omniprésent pour permettre à ses coéquipiers de l’emporter avec 33 points, 7 rebonds et 7 passes décisives. Anthony Black a également été précieux avec ses 26 points.

De leur côté, les Kings continuent de s’enfoncer dans les profondeurs du classement de la conférence Ouest. Malgré les 60 points cumulés de Darius Acuff Jr. et Zach LaVine, les Californiens n’ont toujours pas trouvé la formule pour renouer avec la victoire…

New York – Milwaukee : 117-85

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 117 MIL 85 PHI 101 BOS 123 PHO 133 LAC 110 UTH 109 MIA 115 SAC 100 ORL 107 POR 123 OKC 103

Phoenix – LA Clippers : 133-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 117 MIL 85 PHI 101 BOS 123 PHO 133 LAC 110 UTH 109 MIA 115 SAC 100 ORL 107 POR 123 OKC 103

Sacramento – Orlando : 100-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 117 MIL 85 PHI 101 BOS 123 PHO 133 LAC 110 UTH 109 MIA 115 SAC 100 ORL 107 POR 123 OKC 103