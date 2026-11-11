Paul George éclipse le duel Tatum-Brown et les Celtics écrasent les Sixers

Jayson Tatum a eu beau dire le contraire en amont, ce match était bien plus qu’un choc entre les deux meilleures équipes de la conférence Est. Son premier affrontement officiel avec Jaylen Brown était au centre de l’attention lors de ce duel. Ironie de l’histoire, au cœur de ces retrouvailles pas vraiment chaleureuses, Paul George a volé la vedette à tout le monde.

Insolent d’adresse, le vétéran des Celtics (36 points) a guidé les Celtics vers une large victoire de sa formation (101-123), en étant soutenu par Jayson Tatum (21), et avec d’importantes contributions du banc, dont 18 unités pour Payton Pritchard. En face, Tyrese Maxey (24 points) a été la seule star des Sixers à être dans son élément quand Joel Embiid a manqué d’adresse, comme LeBron James et VJ Edgecombe. Gêné par les fautes, Jaylen Brown, lui, a peu pesé sur les événements.

Son ancienne équipe a débarqué à Philadelphie sans complexe, et a pris les commandes de la partie dès le premier quart-temps (23-30). À l’approche de la pause, dans un duel entre les deux joueurs échangés, Paul George a manqué la cible à 3-points. Mais il a suivi son rebond et marqué à mi-distance avec la planche malgré la faute de Jaylen Brown. La 3e du joueur des Sixers, dont la formation se retrouvait alors menée de 15 points (42-57).

Tatum dunke avec autorité devant James

Après que la cheville d’Embiid a tourné, et que Edgecombe est allé… dunker au-dessus de lui sur l’action, les visiteurs sont rentrés au vestiaire avec 11 points d’avance (51-62). Cette avance a fondu dans les minutes qui ont suivi, à la faveur d’un gros « run » signé par les locaux (20-7), alimenté par un panier primé égalisateur de Dean Wade (76-76). L’atmosphère électrique est clairement montée d’un cran quand Jayson Tatum est allé dunker devant LeBron James avant de se frapper la poitrine.

Avec trois possessions d’avance à l’entame du dernier quart-temps (82-91), les Celtics ont transformé le match en « Boston Three Party », Payton Pritchard et Paul George alimentant un impressionnant 26-3 pour s’envoler à nouveau au score, au-delà de 20 points cette fois. Le même George a signé un 2+1 ligne de fond à mi-distance, avant d’aller finir au cercle devant un Embiid impuissant (82-105).

La révolte locale n’aura pas lieu. Au milieu du dernier quart-temps, Paul George s’est retrouvé étrangement seul à 3-points face à une défense encore mal organisée. Puis, après une passe bien trop téléphonée de Jaylen Brown vers VJ Edgecombe, « PG » a signé son dernier primé de la soirée après une prise à deux bien molle du même Brown sur Tatum poste bas. Nick Nurse a alors décidé de vider son banc, car la rencontre était pliée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jaylen Brown ignore Jayson Tatum. L’image forte de la soirée avant même le coup d’envoi. Tatum est allé saluer son ancien coéquipier, quand Brown l’a tout bonnement ignoré. Dans le jeu, la star des Celtics a clairement remporté son duel à distance, quand Brown, auteur de seulement 13 points (4/9) n’a jamais paru en rythme. Celui-ci a fini avec un +/- assez terrible : -27 lorsqu’il était en jeu ! À l’issue de la rencontre, le joueur des Sixers est allé saluer la plupart de ses anciens coéquipiers. Sauf Tatum bien sûr, occupé à répondre aux questions de la télévision américaine.

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– Boston n’a pas eu besoin de lancers-francs. Obtenir si peu de passages sur la ligne (5/5) et l’emporter quand même est plutôt rare. Alors que leurs adversaires ont inscrit près de 20 points de plus sur la ligne de réparation (24/28), les Celtics ont fait la différence grâce à leur niveau d’adresse, notamment à 3-points : deux fois de plus de paniers primés (22/49 contre 11/37). C’est ce qui a fait la différence à l’entame du dernier quart-temps.

– Les Celtics prennent les commandes à l’Est. Au sommet de la conférence depuis fin octobre, les Sixers viennent de lâcher leur trône au profit de leurs adversaires du soir. Les Celtics, premiers le temps d’une soirée fin octobre également, comptent désormais le même nombre de victoires (9v-2d) que les Sixers, mais avec une défaite en moins (9v-3d). On notera que la saison passée, les hommes de Joe Mazzulla n’avaient jamais atteint cette première place, restant pendant de longues semaines dans le sillage des Pistons. Il faut même remonter à octobre 2024 pour voir les Celtics n°1 de l’Est sur plusieurs journées.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 117 MIL 85 PHI 101 BOS 123 PHO 133 LAC 110 UTH 109 MIA 115 SAC 100 ORL 107 POR 123 OKC 103