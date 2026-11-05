Joe Lacob persuadé d’avoir trouvé la perle rare avec Yaxel Lendeborg

Joe Lacob ne pouvait pas rêver meilleure entame pour son rookie. Sélectionné en 11e position à la dernière Draft, le surprenant Yaxel Lendeborg s’est immédiatement rendu indispensable chez les Warriors. Et leur propriétaire ne cache pas sa satisfaction d’avoir misé sur lui.

« Certaines franchises ne visent jamais juste, mais sur ce coup-là, on a visé juste », se réjouit-il sur les ondes d’une radio locale. « J’étais convaincu à 100% que c’était le joueur qu’il nous fallait à la Draft. »

Après huit matchs, Yaxel Lendeborg affiche déjà 21,5 points, 7 rebonds et 3,9 passes de moyenne. Il a notamment marqué les esprits avec ses 37 points face aux Clippers, devenant le premier rookie de Golden State à atteindre une telle marque depuis Stephen Curry en 2010, ou avec ses 31 points et 12 rebonds face aux Nuggets.

Joe Lacob reconnaît les erreurs passées des Warriors

Une réussite immédiate qui conforte Joe Lacob dans ses convictions, alors que le propriétaire insiste sur ce qui différencie le nouveau « meilleur ennemi » de Luka Doncic de nombreux autres jeunes sélectionnés à la Draft.

« Les GM adorent les prospects de 18-19 ans et on en est tous coupables. Certains possèdent un énorme potentiel », constate le dirigeant, avant d’évoquer son rookie de – déjà – 24 ans, qui reste sur un titre NCAA avec Michigan et un titre en Summer League. « Sauf que ce gars-là avait tout d’un champion et il était prêt à contribuer directement. Il est arrivé et il a surpassé toutes nos attentes. Il a même surpris Steve [Kerr]. Il n’a aucune faiblesse. »

Une satisfaction d’autant plus grande que les Warriors n’ont pas toujours eu la même réussite à la Draft. En témoignent les choix de James Wiseman (2e en 2020) ou de Jonathan Kuminga (7e en 2021), deux paris sur le potentiel qui n’ont pas donné les résultats espérés.

« On a commis des erreurs. Tout le monde en fait », concède volontiers Joe Lacob. « On n’a pas toujours eu le nez creux à la Draft, ou peut-être n’avons-nous pas su développer correctement certains de nos anciens choix de Draft haut placés. C’est comme ça. Critiquez-nous là-dessus, mais la Draft est un exercice difficile. »

Yaxel Lendeborg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 GSW 8 31.9 50.0 40.0 76.9 3.0 4.0 7.0 3.9 2.9 0.9 3.4 0.5 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.