Yaxel Lendeborg inspiré par… Gabby Williams !

Après sa sortie ratée face aux Lakers, conclue avec seulement 6 points et 6 fautes, Yaxel Lendeborg avait parlé du « pire match de sa vie ». Il ne lui aura fallu que 48 heures pour signer, selon ses propres termes, le meilleur.

Privés de Stephen Curry et Draymond Green, au repos lors de la première soirée d’un « back-to-back », les Warriors avaient besoin d’un patron offensif. Leur rookie a accepté la responsabilité avec une aisance déconcertante : 37 points à 13/19, dont 6/11 à 3-points, mais aussi 6 passes, 4 rebonds et seulement 2 ballons perdus en 33 minutes.

Il s’agit du plus gros total inscrit par un rookie de Golden State depuis les 42 points de Stephen Curry en avril 2010. Avec deux matchs à au moins 30 points lors de ses sept premières apparitions, Yaxel Lendeborg rejoint également Wilt Chamberlain et Rick Barry dans l’histoire de la franchise.

Steve Kerr impressionné par son impact immédiat

Déjà auteur de 19 points en première mi-temps, il a multiplié les sanctions face à une défense qui lui laissait trop d’espace. Trop puissant pour les extérieurs et désormais capable de punir les intérieurs derrière l’arc, il a notamment fait parler son « step-back » à 3-points. Une arme qui étonne jusqu’à Steve Kerr.

« Nous savions que c’était un bon shooteur », expliquait son coach. « Lors de son essai avec nous, on avait vu sa capacité à dribbler, à s’arrêter et à tirer. Mais je ne m’attendais pas à ce que nous avons vu ce soir. Cela change tout concernant son potentiel. »

L’intéressé reconnaît pourtant ne pas avoir travaillé ce geste. « J’ai commencé à le tenter à Michigan », racontait-il. « Comme je suis assez grand, j’obtiens suffisamment d’espace. Je ne le répète pas énormément à l’entraînement, mais je l’essaie avant les matchs. Quand on le sent, on le sent. J’aimerais en faire ma signature un jour. »

Sans Stephen Curry, l’attaque des Warriors s’est donc organisée autour de Yaxel Lendeborg. De’Anthony Melton a ajouté 21 points avec six paniers primés, tandis que Brandin Podziemski et Brandon Williams ont inscrit 17 unités chacun. Golden State a ainsi marqué 124 points malgré l’absence de ses deux leaders historiques.

« Yax est la principale raison pour laquelle notre attaque est restée aussi performante », soulignait Steve Kerr. « On peut s’appuyer sur lui. Ce qui est remarquable, c’est l’impact qu’il possède déjà alors qu’il ne connaît pas encore vraiment le jeu NBA. Tout va encore très vite pour lui. »

Le technicien voit donc une marge de progression considérable, notamment dans la lecture des prises à deux, le pick-and-roll et le travail défensif.

« Il est tellement talentueux et habile qu’il réalise déjà toutes sortes d’actions », poursuivait-il. « Il va énormément progresser lorsqu’il commencera à reconnaître les schémas. Défensivement, il lui reste beaucoup de travail, mais son influence après seulement quelques semaines est remarquable. »

Le piège des 40 points

Yaxel Lendeborg avait assisté, la veille, au titre WNBA des Valkyries et aux 30 points de Gabby Williams lors du Game 7. Une performance qui l’a manifestement inspiré.

« On aurait dit Stephen Curry », souriait d’ailleurs le rookie. « Elle a mis trois tirs à 3-points consécutifs et cela m’a donné de l’énergie. J’avais l’impression d’être dans le match avec elle. »

Face aux Clippers, il a reproduit à sa manière cette montée en température. Ses cinq points consécutifs ont porté l’avance des Warriors à quinze unités au milieu du troisième quart-temps, puis son cinquième panier primé a repoussé Los Angeles dans le dernier acte.

Encouragé par son banc à atteindre les 40 unités, Yaxel Lendeborg a toutefois forcé plusieurs tirs dans les dernières minutes. Une petite entorse à ce qu’il appelle son « éthique », dont il a immédiatement tiré la leçon.

« Je n’ai jamais couru après les statistiques », assurait-il. « De’Anthony Melton m’a dit qu’il allait me donner le ballon pour aller chercher les 40 points et j’ai fini par céder à la pression. Nous avons failli perdre à cause de ça. La prochaine fois, je resterai dans le rythme du match. »

Cette lucidité a séduit Steve Kerr, ravi de voir son joueur rebondir aussi vite. « Il possède beaucoup de confiance et, en même temps, une forme d’innocence », conclut le coach. « Il y a cinq ans, il jouait en Junior College à Yuma, dans l’Arizona. Aujourd’hui, il marque 37 points dans un match NBA. C’est une histoire incroyable. »