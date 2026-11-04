Patrick Dumont prend définitivement le contrôle des Mavericks

À Dallas, le pouvoir se concentre un peu plus entre les mains de Patrick Dumont. Selon ESPN, le dirigeant et son épouse Sivan ont racheté, en octobre, les parts de Miriam Adelson, mère de cette dernière, pour devenir les actionnaires majoritaires des Mavericks, avec 69 % du capital.

Une évolution importante sur le papier, même si Patrick Dumont dirigeait déjà la franchise depuis son rachat à Mark Cuban en décembre 2023, pour une valorisation de 3,5 milliards de dollars. Le montant de la nouvelle transaction n’a pas été communiqué, mais les Dumont détiennent désormais 69 % du capital, contre 27 % pour Mark Cuban, les 4 % restants étant répartis entre quelques actionnaires minoritaires.

Cette opération permet surtout à Miriam Adelson de se retirer du capital des Mavericks, tout en conservant le contrôle de la franchise dans son cercle familial. Héritière de l’empire des casinos Las Vegas Sands, la milliardaire est également connue pour son engagement politique très marqué à droite. Proche de Donald Trump, dont elle a soutenu la campagne présidentielle de 2024 à hauteur d’environ 100 millions de dollars, elle a également beaucoup investi pour favoriser la légalisation des casinos au Texas.

Les parts de Mark Cuban bientôt rachetées ?

« Il s’agit vraiment d’un investissement à long terme dans la ville de Dallas », explique désormais Patrick Dumont. « Notre famille est déterminée à construire ce que nous espérons être la meilleure salle de NBA, un investissement majeur qui offrira aux Mavericks un nouveau domicile pour les 40 prochaines années. »

De son côté, Mark Cuban conserve 27 % des parts de la franchise. Mais l’ancien propriétaire, qui accuse ses successeurs de l’avoir écarté des décisions, pourrait voir sa participation diminuer davantage.

En vertu de l’accord signé en 2023, Patrick Dumont dispose en effet d’une option lui permettant de racheter 20 % supplémentaire à Mark Cuban, sur la base de la valorisation initiale estimée à 3,5 milliards de dollars.

« Nous comptons étudier cette possibilité et le faire progressivement », confirme-t-il. « J’adore Mark. C’est un ami de longue date de notre famille. C’est simplement un passionné des Mavericks, et il est frustré. Je le respecte. J’espère que nous pourrons le rendre fier. »

Une nouvelle salle en 2031

Depuis le transfert de Luka Doncic, validé par Patrick Dumont, Dallas a profondément remanié son organisation. Nico Harrison, le GM à l’origine de l’échange qui a secoué le club, a été licencié, Masai Ujiri a pris les commandes du secteur sportif et Dusty May a remplacé Jason Kidd sur le banc.

« C’est l’équipe de Masai Ujiri. Il a une bague de champion. Il sait ce qu’il fait », assure le propriétaire, qui entend désormais construire autour de Cooper Flagg.

En parallèle, les Mavericks préparent leur déménagement vers une nouvelle salle, dont l’ouverture est envisagée en 2031, dans le nord de Dallas. Le club dispose d’une option d’achat sur un terrain de 104 acres, soit environ 42 hectares, à l’emplacement de l’ancien Valley View Mall.

Un projet supervisé notamment par Rick Welts, qui quittera ses fonctions de PDG en fin d’année. « Mon objectif est de construire la meilleure salle de NBA », insiste Patrick Dumont. « Tout commence par le terrain et s’étend à ce qui l’entoure. Je veux que nos fans bénéficient de la meilleure expérience possible, parce que nous le leur devons. »