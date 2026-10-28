À Dallas, Rick Welts prépare son deuxième départ à la retraite

Il avait déjà pris sa retraite en 2021, après dix années à la tête des Warriors. Mais trois ans plus tard, Rick Welts avait accepté de reprendre du service à Dallas, séduit par le projet des nouveaux propriétaires des Mavericks.

Cette fois, à 73 ans, le dirigeant semble bien décidé à raccrocher définitivement. Les Mavericks ont en effet annoncé son départ à la retraite pour la fin de l’année 2026. Son successeur est déjà connu : Ethan Casson, actuel président de la franchise, qui deviendra PDG et représentant suppléant des propriétaires (« alternate governor »).

En décembre 2024, Rick Welts expliquait pourtant avoir trouvé à Dallas une occasion suffisamment séduisante pour interrompre sa retraite.

« La vie était belle et j’ai été présenté à Patrick Dumont », racontait-il à son arrivée. « Il y a ici un ensemble de circonstances qui correspondent à ce que j’ai fait dans le passé. Même avec la réussite historique des Mavericks, je pense que les dix prochaines années pourraient être extraordinaires. »

Le chantier de la nouvelle salle

Membre du Hall of Fame depuis 2018, Rick Welts a notamment contribué à la création du All-Star Weekend, au lancement de la WNBA et au développement commercial de la NBA. Ancien dirigeant des Suns puis des Warriors, il avait également supervisé le projet du Chase Center à San Francisco.

C’est précisément cette expérience qui intéressait Patrick Dumont, désireux de doter les Mavericks d’une nouvelle salle à l’horizon 2031, année où leur bail à l’American Airlines Center doit expirer.

« Nous voulons jouer dans une nouvelle salle pour les Mavericks lors de la saison 2031/32 », annonçait Rick Welts en mars 2025. « Ça peut sembler lointain mais, dans mon esprit, c’est vraiment tout proche. »

Une succession préparée depuis 2025

La transition avait justement commencé avec l’arrivée d’Ethan Casson en juillet 2025. Ancien PDG des Timberwolves et des Lynx, le dirigeant avait été recruté pour superviser les activités commerciales et permettre à Rick Welts de se concentrer sur les grands projets de la franchise.

« Il sera mon associé pour tracer l’avenir de l’équipe et me permettra de consacrer plus de temps à nos priorités stratégiques », expliquait alors Welts, évoquant notamment « la construction de notre nouvelle salle et d’un quartier de divertissement à Dallas ».

« Je me sens profondément reconnaissant vis-à-vis de Rick et Patrick pour la confiance qu’ils m’accordent », répondait Ethan Casson, impatient de contribuer au développement d’une franchise capable « d’offrir une expérience de classe mondiale à ses fans ».

Un peu plus d’un an après son arrivée, Ethan Casson va donc prendre les commandes d’une organisation désormais réorganisée autour de lui pour les activités commerciales et de Masai Ujiri à la tête des opérations sportives.