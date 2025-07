Un nouveau président pour transformer les Mavericks en « entreprise de sport et de divertissement »

Du mouvement dans les bureaux texans, puisque l'on apprend la nomination de Ethan Casson en tant que nouveau président des Mavericks.

Un poste récemment créé et donc confié à cet ancien PDG des Minnesota Timberwolves, du Minnesota Lynx (WNBA) et des Iowa Wolves (G-League), auparavant présent en NFL chez les San Francisco 49ers.

« Être nommé président des Mavericks est un honneur extraordinaire » a réagi le dirigeant, qui est directement placé sous Rick Welts, devenu PDG de Dallas il y a quelques mois, après le rachat des Mavs à Mark Cuban par les familles Adelson et Dumont en 2023. « Je me sens profondément reconnaissant vis-à-vis de Rick et Patrick [Dumont, le propriétaire] pour la confiance qu'ils m'accordent afin d'aider cette franchise emblématique, non seulement prête à rivaliser au plus haut niveau sur le terrain, mais aussi prête à offrir une expérience de classe mondiale à ses fans, les plus fidèles et passionnés de NBA. »

D'une organisation basket à une entreprise de sport et de divertissement

Dans les faits, Ethan Casson se concentrera sur les opérations commerciales de la franchise texane, de manière à permettre à Rick Welts de se concentrer davantage sur le développement d’une nouvelle salle.

Rappelons que les Mavericks sont sous contrat avec l'American Airlines Center jusqu'en juillet 2031 mais qu'ils souhaitent emménager ailleurs dès 2031/32, pour faire gonfler leurs revenus.

« Nous sommes enchantés et chanceux d'accueillir chez nous l'un des dirigeants les plus expérimentés et respectés de toute cette industrie » a déclaré Rick Welts. « Ça démontre l'engagement des Mavericks à bâtir une organisation de tout premier plan. Il sera mon associé pour tracer l'avenir de l'équipe et me me permettra de consacrer plus de temps à nos priorités stratégiques, et notamment la construction de notre nouvelle salle et d'un quartier de divertissement à Dallas, ainsi que la transition d'une organisation axée basket à une entreprise de sport et de divertissement exploitant sa propre enceinte. »