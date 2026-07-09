Mark Cuban accuse les Mavericks de l’écarter du projet de nouvelle salle

Les frictions se multiplient entre Mark Cuban et les nouveaux patrons des Mavericks. Nouvelle illustration aujourd’hui dans le contexte du projet de nouvelle salle. Le club va être amené à quitter le centre-ville de Dallas pour s’établir à 16 kilomètres au nord de la ville texane, dans l’ancienne zone commerciale Valley View Mall.

L’ancien dirigeant historique de la franchise accuse le nouveau patron des Mavs, Patrick Dumont, de l’écarter des opportunités commerciales qui vont se présenter dans ce cadre. Et l’accuse même, selon un document déposé en justice auquel le Dallas Morning News fait écho, de se livrer à des « pratiques commerciales hostiles ».

Mark Cuban demande à un juge du comté de Dallas de forcer la direction de la franchise à divulguer les détails concernant son projet de développement de la salle de Valley View, son financement et sa structure d’entreprise.

Le document déposé au tribunal montre que l’homme d’affaires milliardaire estime avoir toujours le droit d’être associé aux opportunités commerciales des Mavs, bien qu’il ait vendu sa participation majoritaire dans l’équipe à Miriam Adelson et à son gendre, Patrick Dumont.

Mark Cuban a déclaré que ses entreprises étaient « contractuellement en droit de participer » au déménagement vers le nouveau site, que le document déposé décrit comme « une opportunité d’investissement unique ».

Seulement, le dirigeant a pointé du doigt que les agissements de Patrick Dumont l’avaient écarté de toute opportunité de développement liée à une nouvelle salle ou à un projet de casino. Les familles Adelson et Dumont ont refusé de faire tout commentaire, tout comme les avocats de Mark Cuban.

Pour mémoire, les Mavs prévoient de construire une salle ultramoderne dédiée au basket, mais également un vaste quartier mêlant commerces, restaurants, hôtels, espaces verts et salles de spectacles. Le projet doit être prêt avant l’expiration du bail de la franchise à l’American Airlines Center, programmée pour l’été 2031.