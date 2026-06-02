Les Mavericks ont trouvé le terrain de leur nouvelle salle

Les Mavericks ont franchi une étape majeure dans leur projet de nouvelle salle. Selon plusieurs médias locaux, mais aussi ESPN, la franchise a choisi le site de l’ancienne zone commerciale Valley View Mall, au nord de Dallas, pour accueillir son futur complexe sportif et de divertissement.

Après plus d’un an d’études et de négociations, les dirigeants texans ont signé des accords leur permettant d’acquérir environ 42 hectares sur les 45 que compte l’ancien site commercial. Une décision qui éloigne définitivement l’hypothèse d’une implantation au cœur du centre-ville.

A l’instar de la plupart des franchises NBA actuelles, les Mavericks prévoient de construire une salle ultramoderne dédiée au basket, mais également un vaste quartier mêlant commerces, restaurants, hôtels, espaces verts et salles de spectacles. Le projet doit être prêt avant l’expiration du bail de la franchise à l’American Airlines Center, programmée pour l’été 2031.

Un départ du centre-ville

Depuis plusieurs mois, deux options semblaient tenir la corde : un projet dans le centre-ville de Dallas, potentiellement sur le site actuel de l’hôtel de ville, ou une implantation à Valley View, dans le nord de la métropole.

Selon le Dallas Morning News, la solution du centre-ville s’est progressivement compliquée. Entre le coût élevé des rénovations ou de la démolition du City Hall, les contraintes d’accès et les débats politiques autour de l’avenir du bâtiment, les dirigeants des Mavericks auraient préféré une solution plus simple et plus rapide à développer.

Le terrain de Valley View a plusieurs avantages : il est libre de toute construction depuis 2023, dispose d’un accès direct à plusieurs axes routiers majeurs et offre une superficie suffisante pour accueillir l’ensemble du projet.

« Nous croyons en Dallas et notre priorité a toujours été de garder les Mavericks à Dallas », explique la franchise dans un communiqué. « Nous avons l’opportunité de créer un lieu de vie dynamique à usages multiples, articulé autour d’une salle ultramoderne, avec des restaurants, des espaces de divertissement, des espaces verts accessibles au public et des activités destinées aux familles. Un projet de cette ampleur constituera un véritable moteur de développement économique pour Dallas et ses habitants. »

Un projet à plusieurs milliards de dollars

Au-delà de la nouvelle salle, l’objectif est de créer un véritable quartier autour de l’équipe. Le projet devrait inclure le siège de la franchise, son centre d’entraînement, au moins un hôtel haut de gamme, une salle de concert d’environ 5 000 places ainsi qu’une importante offre de restauration et de commerces.

Ancien dirigeant des Warriors, aujourd’hui aux Mavs, Rick Welts avait récemment évoqué « l’un des plus grands développements sportifs jamais réalisés » aux États-Unis, et il faut se souvenir que c’est lui qui avait dirigé la construction du Chase Center, la nouvelle salle des Warriors.

Si le projet obtient les autorisations nécessaires, les Mavericks pourraient donc inaugurer leur nouvelle enceinte à l’horizon 2031 et tourner définitivement la page de l’American Airlines Center, leur antre depuis 2001.