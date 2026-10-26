Joe Mazzulla préfère retenir le meilleur du duo Tatum–Brown

Le torchon brûle entre Jayson Tatum et Jaylen Brown. Ou, du moins, ce dernier semble avoir quelques comptes à régler avec son ancien coéquipier. Vendredi, Jayson Tatum assurait vouloir crever l’abcès avec « JB », qui n’a visiblement pas encore digéré son transfert vers Philadelphie. Samedi, Jaylen Brown a même continué à envoyer des piques à « JT », qui assurait pourtant qu’il n’existe aucune animosité entre eux.

Dimanche, un autre homme est entré dans la danse : Joe Mazzulla. Comme assistant puis comme « head coach », il a côtoyé le duo Tatum/Brown pendant sept ans à Boston, remportant le titre en 2024 avec les deux joueurs.

« Ces deux gars ont joué ensemble pendant dix ans et ils ont partagé de très grands moments », a rappelé le coach. « Mais au final… Personne n’est parfait. On peut tous s’améliorer. Nous avons tous accompli de grandes choses, mais il y a des choses sur lesquelles nous aurions aimé faire mieux. Je pense qu’il faut avant tout se concentrer sur les grandes choses qu’ils ont su accomplir tous les deux et le fait que ce sont des personnes géniales. »

« Celtic un jour, Celtic toujours »

Ensemble, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont certes connu de grands succès dans le Massachusetts, mais leur relation n’a semble-t-il jamais été fusionnelle, malgré toutes ces années passées côte à côte.

« Ils sont différents dans leur façon de jouer et ils sont différents dans leur manière de gérer les choses », a glissé Joe Mazzulla. « Ils sont juste différents. Ça ne veut pas dire que c’est bien ou mal… »

L’entraîneur de Boston est-il triste de voir les deux joueurs se déchirer dans les médias ? « Pas forcément », a-t-il confié. « C’est juste la nature du milieu dans lequel nous sommes. Et vous avez le choix de décider ce sur quoi vous voulez porter votre attention. Nous avons cette devise pour chaque membre de la franchise : ‘Celtic un jour, Celtic toujours’. […] Tu éprouves de la gratitude par rapport à ça, puis tu te reconcentres sur le moment présent. »

À présent, les Celtics font en tout cas bloc derrière Jayson Tatum, toujours présent dans leur effectif. Sans pour autant oublier tout ce que « JB » a apporté à la franchise.

« Nous sommes concentrés sur Jayson, parce qu’il est parmi nous. Il joue pour nous et c’est notre leader », a ainsi expliqué Joe Mazzulla. « Nous sommes reconnaissants pour tout ce que Jaylen a accompli chez nous par le passé, mais notre attention se porte sur Jayson, sur le joueur et l’homme qu’il est. Mais on n’oublie jamais un ancien Celtic qui a laissé cette équipe dans un bien meilleur état [qu’à son arrivée]. On ne peut pas l’oublier. »