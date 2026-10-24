Jayson Tatum veut crever l’abcès avec Jaylen Brown

Auteur de 36 points, 9 rebonds et 7 passes pour faire tomber les Knicks, Jayson Tatum aurait pu passer sa conférence de presse à évoquer sa performance. Mais c’est surtout de Jaylen Brown dont il a été question !

La raison ? Une vidéo publiée par Jayson Tatum, dans laquelle il revenait sur le transfert de son ancien coéquipier à Philadelphie, en échange de Paul George et de choix de Draft, au début du mois de juillet.

Le leader des Celtics y expliquait avoir appris la nouvelle par Shams Charania, alors qu’il se trouvait à Las Vegas.

« Je venais de terminer une séance de basket et Shams s’est approché de moi. Il m’a tendu une serviette et m’a dit de la mettre sur mon visage pour ne pas réagir, parce qu’ils venaient de transférer Jaylen », racontait-il. « Je lui ai demandé où et il m’a répondu Philadelphie. J’étais aussi surpris que tout le monde. »

Sauf que lorsque Bleacher Report a relayé cet extrait sur son compte Instagram, Jaylen Brown a réagi avec un simple emoji représentant une casquette bleue. Une référence au terme « cap », utilisé en anglais pour désigner un mensonge ou une affirmation trompeuse.

Autrement dit, le nouveau joueur des Sixers semblait remettre en cause la version de son ancien coéquipier…

« Nous sommes trop vieux pour régler nos histoires sur Internet »

Interrogé sur cette réaction, Jayson Tatum a longuement répondu, agacé par l’ampleur prise par cette histoire.

« Je comprends que nous soyons dans le divertissement. Mais personnellement, je ne suis pas vraiment quelqu’un qui cherche à faire le spectacle en dehors du terrain. Je n’ai aucune animosité, aucune rancune ou mauvaise intention envers lui », a-t-il d’abord assuré.

« Ce qui me frustre, c’est que depuis qu’il n’est plus aux Celtics, les discussions ne portent pas suffisamment sur ce que nous avons accompli ensemble. Tous les matchs que nous avons gagnés, notre titre de champion, la manière dont nous avons grandi ensemble… À la place, tout s’est transformé en une sorte de feuilleton. »

Pour Jayson Tatum, les éventuels différends entre les deux hommes devraient surtout se régler en privé.

« J’ai deux enfants. Je l’ai contacté le jour de son transfert. Je l’ai appelé, je lui ai envoyé un message. Et je comprends que chacun gère les choses différemment. Mais à ce stade de nos vies, nous sommes trop vieux pour que notre relation soit discutée sur Internet. S’il faut avoir une conversation, nous pouvons tout à fait l’avoir. Je suis ouvert à cette discussion. »

Une sortie qui confirme que les deux anciens partenaires ont encore des choses à se dire. Dès le mois d’août, Jaylen Brown avait d’ailleurs reconnu qu’ils ne s’étaient « pas vraiment » reparlés depuis son départ de Boston.

« Ce n’est pas Shaq et Kobe ! »

De son côté, Jayson Tatum assure ne pas comprendre pourquoi leur relation doit désormais être présentée comme une rivalité personnelle.

« J’ai toujours voulu le meilleur pour lui et je lui ai toujours souhaité de réussir. Je l’ai toujours dit publiquement. Je vois des gens dire : ‘Préparez le popcorn pour leurs retrouvailles !’ Mais ce n’est pas un combat de boxe ! Nous jouons au basket. Il n’y a aucune animosité entre nous. »

« Je déteste la manière dont les choses sont présentées lorsqu’il n’y a pas suffisamment de communication. Je pense qu’une conversation pourrait éteindre beaucoup d’incendies. Mais chacun gère les choses à son rythme. Quand cette discussion aura lieu, elle aura lieu. »

Reste à savoir si les deux anciens partenaires finiront par avoir cette fameuse discussion. Leur première confrontation en saison régulière est en tout cas programmée le 10 novembre, à Philadelphie.

D’ici là, Jayson Tatum aimerait surtout que leur histoire commune ne soit pas réduite à un transfert particulièrement douloureux et à quelques sous-entendus sur les réseaux sociaux.

« Je ne reproche à personne ce qu’il ressent. Chacun a le droit d’avoir ses sentiments et nous traversons tous des choses différentes dans nos vies. Je dis simplement que vous nous avez vus grandir et accomplir tout cela ensemble. Je ne veux pas que ce soit relégué au second plan. Ça devrait être célébré. Vous savez combien de joueurs passent toute leur carrière dans cette ligue sans jamais atteindre les Finals ? Nous y sommes allés deux fois et nous avons remporté un titre. C’est de cela qu’on devrait parler. Ce n’est pas Shaq et Kobe ! Il n’y a pas de conflit entre nous. Je comprends que les polémiques génèrent des clics et des vues, mais ce n’est pas mon truc. »