Le MVP de la nuit | Jayson Tatum fait tomber le champion

Après sa première sortie décevante, dans la défaite face aux Pistons, Jayson Tatum avait déjà une revanche à prendre. Et quoi de mieux que de le faire face aux champions en titre ? Avec 36 points à 14/26 au shoot, 9 rebonds et 7 passes contre les Knicks, l’ailier a cette fois montré son meilleur visage.

« On voit quand un joueur est dans son élément. Ses dribbles, ses appuis étaient précis. Tout semblait parfaitement coordonné. Il n’a pas perdu de temps avec son défenseur, ni avec le ballon. Tout était impeccable », admire Paul George. « Il est vraiment très bon au basket », s’amuse de son côté Derrick White.

Mais au-delà de ses 25 points en seconde période, c’est surtout sa maîtrise dans le « money time » qui a marqué les esprits. Dans les 100 dernières secondes, alors que les deux équipes sont au coude-à-coude, Jayson Tatum inscrit 7 points pour faire basculer la rencontre en faveur de Boston. Une véritable démonstration de sang-froid.

« Je l’ai vu faire ça à plusieurs reprises quand je jouais contre lui. Je l’ai vu prendre le contrôle des matchs comme ça », décrit Mitchell Robinson, l’ancien de New York désormais coéquipier du champion NBA 2024. « Être du même côté que lui et en être le témoin direct, c’était impressionnant. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30.5 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31.1 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34.3 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35.8 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35.9 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36.9 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35.7 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36.4 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 16 32.6 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 1.6 1.4 2.4 0.2 21.8 2026-27 BOS 1 37.8 26.1 0.0 100.0 1.0 3.0 4.0 11.0 3.0 0.0 2.0 0.0 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.