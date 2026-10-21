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Jayson Tatum, une première dans le dur

Publié le 21/10/2026 à 10:46 Twitter Facebook

NBA – À l’inverse d’un Paul George en feu, Jayson Tatum a vécu une première soirée compliquée, avec seulement 13 points à 6/23 aux tirs. Mais son entraîneur préfère retenir ses 11 passes décisives.

Jayson Tatum37 points (14/18 aux tirs dont 8/11 de loin), 10 passes décisives et une victoire éclatante face aux Knicks. Il y a deux ans, lors de son précédent match d’ouverture, Jayson Tatum, blessé à l’entame de la saison dernière, signait la plus belle des rentrées pour célébrer le titre acquis quelques mois plus tôt.

Deux ans plus tard, le contraste est saisissant à Detroit. Aux côtés d’un Paul George étincelant pour ses débuts avec sa nouvelle équipe, le leader de Boston s’est contenté de 13 points avec un triste 6/23 aux tirs, dont 0/7 de loin. Jamais dans sa carrière il n’avait tenté autant de tirs pour inscrire aussi peu de points.

« Ce n’est clairement pas l’un de mes meilleurs matchs. Évidemment, je dois mieux jouer. Une partie de mon rôle consiste à marquer. Je suis très satisfait de beaucoup des tirs que j’ai pris. Mais en revoyant les images, je me rends compte que j’aurais pu mieux gérer certaines situations, en prenant peut-être davantage mon temps. L’essentiel, c’est de faire le bon choix, pour moi comme pour mes coéquipiers », analyse-t-il.

Dans le dernier quart-temps, au cœur du 23-0 signé par les Pistons qui a fait basculer la rencontre, on l’a par exemple vu attaquer le cercle lors d’une séquence à 3-contre-2 pour les Celtics en contre-attaque. Face aux deux défenseurs qu’il avait attirés, Jayson Tatum n’est pas parvenu à finir avec sa main gauche.

Ausar Thompson, facteur aggravant ?

Aurait-il dû privilégier une autre option ? « Peut-être que je devrais ralentir un peu quand j’arrive au cercle. Mais il y a beaucoup de choses que je peux apprendre de ce match pour faire mieux la prochaine fois », juge-t-il, défendu une bonne partie de la rencontre par Ausar Thompson.

Ce dernier a, selon son entraîneur, été la clé de la mauvaise soirée de Jayson Tatum. « Si vous vous retrouvez en un-contre-un face à lui, vous allez passer une très longue soirée, peu importe qui vous êtes », assure J.B. Bickerstaff, alors que son joueur dit apprécier ce genre de duels.

« Il faut reconnaître le mérite de Detroit. C’est une excellente équipe défensive de manière générale. Deuxièmement, je ne sais pas si les Pistons l’ont vraiment limité. Il a eu de très bonnes positions de tir. Il a reçu le ballon là où il le souhaitait. […] Il a trouvé les espaces qu’il voulait et pris les décisions qu’il souhaitait. Mais il n’a tout simplement pas réussi à concrétiser », relativise d’ailleurs Joe Mazzulla.

L’entraîneur des Celtics préfère d’ailleurs retenir les qualités affichées à la création de Jayson Tatum, auteur de 11 passes décisives malgré sa maladresse.

« On veut qu’il continue à faire les bons choix. S’il est ouvert, qu’il shoote. Je m’en fiche s’il est à 0/10. Je trouve qu’il a trouvé le bon équilibre entre rentrer des tirs et créer le jeu. Il a joué correctement », conclut le coach.

Jayson TatumPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2017-18BOS8030.547.543.482.60.64.45.01.62.11.01.40.713.9
2018-19BOS7931.145.037.385.50.95.26.02.12.11.11.50.715.7
2019-20BOS6634.345.040.381.21.06.07.03.02.11.42.30.923.4
2020-21BOS6435.845.938.686.80.86.67.44.31.91.22.70.526.4
2021-22BOS7635.945.335.385.31.16.98.04.42.31.02.90.626.9
2022-23BOS7436.946.635.085.41.17.78.84.62.21.12.90.730.1
2023-24BOS7435.747.137.683.30.97.28.14.92.01.02.50.626.9
2024-25BOS7236.445.234.381.40.78.08.76.02.21.12.90.526.8
2025-26BOS1632.641.132.982.30.59.510.05.31.61.42.40.221.8
2026-27BOS137.826.10.0100.01.03.04.011.03.00.02.00.013.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Journaliste Samuel Hauraix
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