Jayson Tatum, une première dans le dur

37 points (14/18 aux tirs dont 8/11 de loin), 10 passes décisives et une victoire éclatante face aux Knicks. Il y a deux ans, lors de son précédent match d’ouverture, Jayson Tatum, blessé à l’entame de la saison dernière, signait la plus belle des rentrées pour célébrer le titre acquis quelques mois plus tôt.
Deux ans plus tard, le contraste est saisissant à Detroit. Aux côtés d’un Paul George étincelant pour ses débuts avec sa nouvelle équipe, le leader de Boston s’est contenté de 13 points avec un triste 6/23 aux tirs, dont 0/7 de loin. Jamais dans sa carrière il n’avait tenté autant de tirs pour inscrire aussi peu de points.
« Ce n’est clairement pas l’un de mes meilleurs matchs. Évidemment, je dois mieux jouer. Une partie de mon rôle consiste à marquer. Je suis très satisfait de beaucoup des tirs que j’ai pris. Mais en revoyant les images, je me rends compte que j’aurais pu mieux gérer certaines situations, en prenant peut-être davantage mon temps. L’essentiel, c’est de faire le bon choix, pour moi comme pour mes coéquipiers », analyse-t-il.
Dans le dernier quart-temps, au cœur du 23-0 signé par les Pistons qui a fait basculer la rencontre, on l’a par exemple vu attaquer le cercle lors d’une séquence à 3-contre-2 pour les Celtics en contre-attaque. Face aux deux défenseurs qu’il avait attirés, Jayson Tatum n’est pas parvenu à finir avec sa main gauche.
Ausar Thompson, facteur aggravant ?
Aurait-il dû privilégier une autre option ? « Peut-être que je devrais ralentir un peu quand j’arrive au cercle. Mais il y a beaucoup de choses que je peux apprendre de ce match pour faire mieux la prochaine fois », juge-t-il, défendu une bonne partie de la rencontre par Ausar Thompson.
Ce dernier a, selon son entraîneur, été la clé de la mauvaise soirée de Jayson Tatum. « Si vous vous retrouvez en un-contre-un face à lui, vous allez passer une très longue soirée, peu importe qui vous êtes », assure J.B. Bickerstaff, alors que son joueur dit apprécier ce genre de duels.
« Il faut reconnaître le mérite de Detroit. C’est une excellente équipe défensive de manière générale. Deuxièmement, je ne sais pas si les Pistons l’ont vraiment limité. Il a eu de très bonnes positions de tir. Il a reçu le ballon là où il le souhaitait. […] Il a trouvé les espaces qu’il voulait et pris les décisions qu’il souhaitait. Mais il n’a tout simplement pas réussi à concrétiser », relativise d’ailleurs Joe Mazzulla.
L’entraîneur des Celtics préfère d’ailleurs retenir les qualités affichées à la création de Jayson Tatum, auteur de 11 passes décisives malgré sa maladresse.
« On veut qu’il continue à faire les bons choix. S’il est ouvert, qu’il shoote. Je m’en fiche s’il est à 0/10. Je trouve qu’il a trouvé le bon équilibre entre rentrer des tirs et créer le jeu. Il a joué correctement », conclut le coach.
|Jayson Tatum
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|BOS
|80
|30.5
|47.5
|43.4
|82.6
|0.6
|4.4
|5.0
|1.6
|2.1
|1.0
|1.4
|0.7
|13.9
|2018-19
|BOS
|79
|31.1
|45.0
|37.3
|85.5
|0.9
|5.2
|6.0
|2.1
|2.1
|1.1
|1.5
|0.7
|15.7
|2019-20
|BOS
|66
|34.3
|45.0
|40.3
|81.2
|1.0
|6.0
|7.0
|3.0
|2.1
|1.4
|2.3
|0.9
|23.4
|2020-21
|BOS
|64
|35.8
|45.9
|38.6
|86.8
|0.8
|6.6
|7.4
|4.3
|1.9
|1.2
|2.7
|0.5
|26.4
|2021-22
|BOS
|76
|35.9
|45.3
|35.3
|85.3
|1.1
|6.9
|8.0
|4.4
|2.3
|1.0
|2.9
|0.6
|26.9
|2022-23
|BOS
|74
|36.9
|46.6
|35.0
|85.4
|1.1
|7.7
|8.8
|4.6
|2.2
|1.1
|2.9
|0.7
|30.1
|2023-24
|BOS
|74
|35.7
|47.1
|37.6
|83.3
|0.9
|7.2
|8.1
|4.9
|2.0
|1.0
|2.5
|0.6
|26.9
|2024-25
|BOS
|72
|36.4
|45.2
|34.3
|81.4
|0.7
|8.0
|8.7
|6.0
|2.2
|1.1
|2.9
|0.5
|26.8
|2025-26
|BOS
|16
|32.6
|41.1
|32.9
|82.3
|0.5
|9.5
|10.0
|5.3
|1.6
|1.4
|2.4
|0.2
|21.8
|2026-27
|BOS
|1
|37.8
|26.1
|0.0
|100.0
|1.0
|3.0
|4.0
|11.0
|3.0
|0.0
|2.0
|0.0
|13.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.