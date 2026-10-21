Jayson Tatum, une première dans le dur

37 points (14/18 aux tirs dont 8/11 de loin), 10 passes décisives et une victoire éclatante face aux Knicks. Il y a deux ans, lors de son précédent match d’ouverture, Jayson Tatum, blessé à l’entame de la saison dernière, signait la plus belle des rentrées pour célébrer le titre acquis quelques mois plus tôt.

Deux ans plus tard, le contraste est saisissant à Detroit. Aux côtés d’un Paul George étincelant pour ses débuts avec sa nouvelle équipe, le leader de Boston s’est contenté de 13 points avec un triste 6/23 aux tirs, dont 0/7 de loin. Jamais dans sa carrière il n’avait tenté autant de tirs pour inscrire aussi peu de points.

« Ce n’est clairement pas l’un de mes meilleurs matchs. Évidemment, je dois mieux jouer. Une partie de mon rôle consiste à marquer. Je suis très satisfait de beaucoup des tirs que j’ai pris. Mais en revoyant les images, je me rends compte que j’aurais pu mieux gérer certaines situations, en prenant peut-être davantage mon temps. L’essentiel, c’est de faire le bon choix, pour moi comme pour mes coéquipiers », analyse-t-il.

Dans le dernier quart-temps, au cœur du 23-0 signé par les Pistons qui a fait basculer la rencontre, on l’a par exemple vu attaquer le cercle lors d’une séquence à 3-contre-2 pour les Celtics en contre-attaque. Face aux deux défenseurs qu’il avait attirés, Jayson Tatum n’est pas parvenu à finir avec sa main gauche.

Ausar Thompson, facteur aggravant ?

Aurait-il dû privilégier une autre option ? « Peut-être que je devrais ralentir un peu quand j’arrive au cercle. Mais il y a beaucoup de choses que je peux apprendre de ce match pour faire mieux la prochaine fois », juge-t-il, défendu une bonne partie de la rencontre par Ausar Thompson.

Ce dernier a, selon son entraîneur, été la clé de la mauvaise soirée de Jayson Tatum. « Si vous vous retrouvez en un-contre-un face à lui, vous allez passer une très longue soirée, peu importe qui vous êtes », assure J.B. Bickerstaff, alors que son joueur dit apprécier ce genre de duels.

« Il faut reconnaître le mérite de Detroit. C’est une excellente équipe défensive de manière générale. Deuxièmement, je ne sais pas si les Pistons l’ont vraiment limité. Il a eu de très bonnes positions de tir. Il a reçu le ballon là où il le souhaitait. […] Il a trouvé les espaces qu’il voulait et pris les décisions qu’il souhaitait. Mais il n’a tout simplement pas réussi à concrétiser », relativise d’ailleurs Joe Mazzulla.

L’entraîneur des Celtics préfère d’ailleurs retenir les qualités affichées à la création de Jayson Tatum, auteur de 11 passes décisives malgré sa maladresse.

« On veut qu’il continue à faire les bons choix. S’il est ouvert, qu’il shoote. Je m’en fiche s’il est à 0/10. Je trouve qu’il a trouvé le bon équilibre entre rentrer des tirs et créer le jeu. Il a joué correctement », conclut le coach.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30.5 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31.1 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34.3 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35.8 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35.9 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36.9 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35.7 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36.4 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 16 32.6 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 1.6 1.4 2.4 0.2 21.8 2026-27 BOS 1 37.8 26.1 0.0 100.0 1.0 3.0 4.0 11.0 3.0 0.0 2.0 0.0 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.