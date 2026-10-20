Malgré 38 points de Paul George, les Celtics tombent à Detroit

Pour débuter cette saison 2026/27, la NBA avait programmé un match en « prime time » européen. Ce n’est pas toujours une bonne nouvelle pour le spectacle et les premières minutes sont en effet assez brouillonnes…

Mais alors que les arbitres mettent l’accent sur les fautes offensives, Jayson Tatum compense sa maladresse en trouvant les bons décalages pour ses coéquipiers. Surtout, Paul George commence à sérieusement chauffer.

L’ailier enchaîne les réussites, à tel point qu’il se permet de tester sa main chaude sur des tirs de plus en plus compliqués. Et ça continue de rentrer !

L’écart atteint même +22 (50-72) en faveur de la troupe de Joe Mazzulla, PG-13 semblant inarrêtable. En face, les Pistons cherchent désespérément des solutions offensives pour libérer Cade Cunningham, bien contenu par la défense adverse, et relancer une attaque en souffrance.

Un incroyable 23-0 pour tout renverser !

Et alors que John Collins souffre face à Paul George, c’est l’inattendu Javonte Green qui va être l’étincelle de Detroit. Ses réussites extérieures soulagent ses coéquipiers, notamment Duncan Robinson, qui va l’accompagner dans son explosion offensive pour ramener les locaux à hauteur dans le dernier quart-temps.

Car les Pistons ont complètement inversé la dynamique de la rencontre. Alors que Boston semblait tranquillement se diriger vers la victoire, les joueurs de JB Bickerstaff enchaînent les stops défensifs et retrouvent de l’adresse extérieure. De quoi faire progressivement fondre l’avance des Celtics, jusqu’à leur infliger un terrible 23-0 !

En face, les Celtics n’y arrivent plus du tout. Le coup de chaud de Paul George est passé, Jayson Tatum a toujours le bras lourd et l’attaque de Boston, si efficace pendant trois quart-temps, se retrouve complètement à l’arrêt.

Detroit en profite pour arracher une victoire (121-113) qui semblait pourtant hors de portée quelques minutes plus tôt. Avec 22 points et 8 passes décisives, Cade Cunningham aura également apporté sa pierre à l’édifice.

Un premier succès spectaculaire pour les Pistons, bien décidés à confirmer leur statut à l’Est, et une énorme désillusion pour des Celtics pourtant ambitieux, malgré les exploits de Paul George.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Bouillant Paul George. L’ailier a montré tout ce qu’il pouvait apporter en bonne santé. Une défense polyvalente et active qui colle à la philosophie de Joe Mazzulla, ainsi que du punch offensif. Résultat : 38 points à 12/21 au tir, dont 7/12 de loin, pour battre le record du plus grand nombre de points inscrits lors d’un premier match sous la tunique des Celtics. Il efface ainsi Kristaps Porzingis et ses 30 points des tablettes. Malheureusement pour lui, cette première sortie exceptionnelle se termine par une défaite…

– Javonte Green et Duncan Robinson à la rescousse. Les Pistons ont mis l’accent sur le tir extérieur cet été, afin d’aider Cade Cunningham. Ça ne s’est pas vraiment vu en première mi-temps, conclue à 4/18 de loin pour les shooteurs du Michigan. Heureusement, Javonte Green et Duncan Robinson ont réglé la mire après la pause, avec un 9/14 de loin en cumulé qui a fait le plus grand bien à leur équipe. Et qui a changé le visage de la rencontre.

– Premier match, premier « comeback ». Aucune avance n’est désormais vraiment à l’abri en NBA et ce premier match de la saison 2026/27 l’a encore rappelé. Après avoir mené de 22 points dans le troisième quart-temps, les Celtics se sont ainsi écroulés, encaissant notamment un incroyable 23-0 dans le dernier quart-temps ! Une panne offensive spectaculaire, qui leur coûte une victoire qu’ils semblaient avoir en poche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.