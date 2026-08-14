Le calendrier NBA 2026/2027 complet franchise par franchise

La saison régulière NBA 2026-2027 s’ouvre le mardi 20 octobre 2026 avec le match entre les Detroit Pistons et les Boston Celtics, puis les affiches Knicks – Sixers et Spurs – Thunder, et se termine dans la nuit du lundi 12 avril 2027. Bonne nouvelle pour les fans français : exceptionnellement, la saison débute par un «triple header» avec un match d’ouverture programmé à 21h00, soit en prime time en France. Chacune des 30 franchises dispute 82 matchs, dont 41 à domicile et 41 à l’extérieur.

Pour le reste, dès le 25 novembre, la veille de Thanksgiving, ESPN proposera trois rencontres de NBA Cup, dont un Miami – Philadelphie qui permettra à Giannis Antetokounmpo et LeBron James de se croiser sous leurs nouvelles couleurs. La phase de groupes s’achèvera deux jours plus tard, avant une finale programmée le 11 décembre à Indianapolis.

Comme chaque année, Noël constituera l’un des temps forts de la saison avec cinq rencontres. Les Knicks, champions en titre, accueilleront les Spurs de Victor Wembanyama pour un remake des Finals 2026. Mais l’affiche la plus attendue sera sans doute Lakers – Sixers, synonyme de premier retour de LeBron James à Los Angeles depuis son départ. Le « King » pourrait même affronter son fils Bronny pour la première fois.

Le 14 janvier, Victor Wembanyama retrouvera la France puisque San Antonio affrontera les Pelicans de Zion Williamson à l’Accor Arena de Paris, avant une deuxième rencontre entre les deux équipes, trois jours plus tard à Manchester.

Le MLK Day sera célébré le 18 janvier avec notamment Knicks – Wolves et Hawks – Sixers, avant la « Rivals Week », du 26 au 30 janvier. LeBron James face à Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic face à Shai Gilgeous-Alexander ou encore Victor Wembanyama face à Stephen Curry seront notamment au programme. Enfin, le 15 février, la NBA inaugurera un quadruple-header pour le Presidents’ Day, avec entre autres Mavericks – Sixers et Heat – Spurs.

Le calendrier ci-dessous permet de sélectionner une équipe et d’afficher l’intégralité de son programme, avec pour chaque rencontre l’adversaire, le lieu et l’horaire.

Tous les horaires sont donnés en heure française. La NBA publie son calendrier en heure de la côte Est américaine : un match programmé en soirée aux États-Unis se joue donc au milieu de la nuit en France, et il est ici daté au jour français, celui où vous le regardez. L’écart varie entre cinq et six heures selon la période, les États-Unis et l’Europe ne changeant pas d’heure d’été et d’hiver aux mêmes dates.

Deux rencontres de début décembre restent à programmer : elles dépendent du parcours de chaque équipe en Emirates NBA Cup, dont les matchs de poule sont signalés dans le calendrier.

Calendrier interactif : choisissez votre franchise

Utilisez notre widget calendrier ci-dessous pour avoir la liste des matches de chaque franchise avec les indications sur les jours, l’heure et si le match est à domicile ou à l’extérieur.

Le premier match de chaque franchise NBA en 2026-2027

Atlanta Hawks — jeudi 22 octobre 2026 à 01h00, à l’extérieur chez le Magic d'Orlando.

— jeudi 22 octobre 2026 à 01h00, à l’extérieur chez le Magic d'Orlando. Boston Celtics — mardi 20 octobre 2026 à 21h00, à l’extérieur chez les Detroit Pistons.

— mardi 20 octobre 2026 à 21h00, à l’extérieur chez les Detroit Pistons. Brooklyn Nets — jeudi 22 octobre 2026 à 01h30, à domicile contre les Charlotte Hornets.

— jeudi 22 octobre 2026 à 01h30, à domicile contre les Charlotte Hornets. Charlotte Hornets — jeudi 22 octobre 2026 à 01h30, à l’extérieur chez les Brooklyn Nets.

— jeudi 22 octobre 2026 à 01h30, à l’extérieur chez les Brooklyn Nets. Chicago Bulls — jeudi 22 octobre 2026 à 01h30, à l’extérieur chez les Toronto Raptors.

— jeudi 22 octobre 2026 à 01h30, à l’extérieur chez les Toronto Raptors. Cleveland Cavaliers — vendredi 23 octobre 2026 à 01h00, à l’extérieur chez les Philadelphia 76ers.

— vendredi 23 octobre 2026 à 01h00, à l’extérieur chez les Philadelphia 76ers. Dallas Mavericks — jeudi 22 octobre 2026 à 02h30, à l’extérieur chez les Houston Rockets.

— jeudi 22 octobre 2026 à 02h30, à l’extérieur chez les Houston Rockets. Denver Nuggets — vendredi 23 octobre 2026 à 03h30, à l’extérieur chez le Thunder d'OKC.

— vendredi 23 octobre 2026 à 03h30, à l’extérieur chez le Thunder d'OKC. Detroit Pistons — mardi 20 octobre 2026 à 21h00, à domicile contre les Boston Celtics.

— mardi 20 octobre 2026 à 21h00, à domicile contre les Boston Celtics. Golden State Warriors — jeudi 22 octobre 2026 à 04h00, à l’extérieur chez les Los Angeles Lakers.

— jeudi 22 octobre 2026 à 04h00, à l’extérieur chez les Los Angeles Lakers. Houston Rockets — jeudi 22 octobre 2026 à 02h30, à domicile contre les Dallas Mavericks.

— jeudi 22 octobre 2026 à 02h30, à domicile contre les Dallas Mavericks. Indiana Pacers — jeudi 22 octobre 2026 à 02h00, à l’extérieur chez les New Orleans Pelicans.

— jeudi 22 octobre 2026 à 02h00, à l’extérieur chez les New Orleans Pelicans. Los Angeles Clippers — jeudi 22 octobre 2026 à 04h30, à domicile contre les Sacramento Kings.

— jeudi 22 octobre 2026 à 04h30, à domicile contre les Sacramento Kings. Los Angeles Lakers — jeudi 22 octobre 2026 à 04h00, à domicile contre les Golden State Warriors.

— jeudi 22 octobre 2026 à 04h00, à domicile contre les Golden State Warriors. Memphis Grizzlies — jeudi 22 octobre 2026 à 02h00, à domicile contre le Jazz de Utah.

— jeudi 22 octobre 2026 à 02h00, à domicile contre le Jazz de Utah. Miami Heat — jeudi 22 octobre 2026 à 01h30, à domicile contre les Minnesota Timberwolves.

— jeudi 22 octobre 2026 à 01h30, à domicile contre les Minnesota Timberwolves. Milwaukee Bucks — jeudi 22 octobre 2026 à 01h00, à l’extérieur chez les Washington Wizards.

— jeudi 22 octobre 2026 à 01h00, à l’extérieur chez les Washington Wizards. Minnesota Timberwolves — jeudi 22 octobre 2026 à 01h30, à l’extérieur chez le Heat de Miami.

— jeudi 22 octobre 2026 à 01h30, à l’extérieur chez le Heat de Miami. New Orleans Pelicans — jeudi 22 octobre 2026 à 02h00, à domicile contre les Indiana Pacers.

— jeudi 22 octobre 2026 à 02h00, à domicile contre les Indiana Pacers. New York Knicks — mercredi 21 octobre 2026 à 01h00, à domicile contre les Philadelphia 76ers.

— mercredi 21 octobre 2026 à 01h00, à domicile contre les Philadelphia 76ers. Oklahoma City Thunder — mercredi 21 octobre 2026 à 03h30, à l’extérieur chez les San Antonio Spurs.

— mercredi 21 octobre 2026 à 03h30, à l’extérieur chez les San Antonio Spurs. Orlando Magic — jeudi 22 octobre 2026 à 01h00, à domicile contre les Atlanta Hawks.

— jeudi 22 octobre 2026 à 01h00, à domicile contre les Atlanta Hawks. Philadelphia 76ers — mercredi 21 octobre 2026 à 01h00, à l’extérieur chez les New York Knicks.

— mercredi 21 octobre 2026 à 01h00, à l’extérieur chez les New York Knicks. Phoenix Suns — jeudi 22 octobre 2026 à 04h00, à l’extérieur chez les Portland Trail Blazers.

— jeudi 22 octobre 2026 à 04h00, à l’extérieur chez les Portland Trail Blazers. Portland Trail Blazers — jeudi 22 octobre 2026 à 04h00, à domicile contre les Phoenix Suns.

— jeudi 22 octobre 2026 à 04h00, à domicile contre les Phoenix Suns. Sacramento Kings — jeudi 22 octobre 2026 à 04h30, à l’extérieur chez les Los Angeles Clippers.

— jeudi 22 octobre 2026 à 04h30, à l’extérieur chez les Los Angeles Clippers. San Antonio Spurs — mercredi 21 octobre 2026 à 03h30, à domicile contre le Thunder d'OKC.

— mercredi 21 octobre 2026 à 03h30, à domicile contre le Thunder d'OKC. Toronto Raptors — jeudi 22 octobre 2026 à 01h30, à domicile contre les Chicago Bulls.

— jeudi 22 octobre 2026 à 01h30, à domicile contre les Chicago Bulls. Utah Jazz — jeudi 22 octobre 2026 à 02h00, à l’extérieur chez les Memphis Grizzlies.

— jeudi 22 octobre 2026 à 02h00, à l’extérieur chez les Memphis Grizzlies. Washington Wizards — jeudi 22 octobre 2026 à 01h00, à domicile contre les Milwaukee Bucks.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google