Javonte Green reste à Detroit

Javonte Green ne bougera pas. D’après ESPN, l’ailier a trouvé un accord avec les Pistons pour un contrat d’un an et 3.95 millions de dollars, afin de rester à Detroit la saison prochaine.

Un choix logique pour les deux camps, puisque l’ancien joueur des Bulls avait trouvé sa place dans la rotation de JB Bickerstaff. Sans faire de bruit, il avait ainsi disputé les 82 matchs de la saison régulière, avec 6.9 points de moyenne en 17.6 minutes, tout en affichant une bonne adresse extérieure : 38.1% à 3-points.

À 32 ans, il apporte de l’énergie, de l’impact physique et de la défense sans réclamer le ballon. Dans un groupe jeune, mais de plus en plus compétitif autour de Cade Cunningham, il a donc toute sa place dans le groupe.

Après une saison pleine, Javonte Green repart donc pour un tour dans le Michigan, avec un rôle sans doute similaire : apporter de l’intensité, punir les aides défensives adverses et stabiliser le banc des Pistons.

Javonte Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 48 9:45 50.0 27.3 66.7 0.5 1.4 1.9 0.5 0.9 0.5 0.5 0.2 3.4 2020-21 BOS 25 13:48 54.9 31.8 66.7 0.8 1.3 2.1 0.4 1.3 0.7 0.5 0.1 4.2 2020-21 CHI 16 8:00 45.2 37.5 100.0 0.4 0.8 1.2 0.4 0.8 0.6 0.4 0.3 2.6 2021-22 CHI 65 23:22 54.2 35.6 83.3 1.4 2.8 4.2 0.9 2.0 1.0 0.5 0.5 7.2 2022-23 CHI 32 15:00 56.5 37.1 66.7 0.8 1.9 2.8 0.7 1.6 0.8 0.6 0.7 5.2 2023-24 CHI 9 25:33 60.0 37.0 76.9 2.2 5.2 7.4 0.6 2.1 1.1 0.8 0.9 12.2 2024-25 NO 50 21:50 44.6 35.2 75.8 1.0 2.6 3.6 0.9 1.5 1.1 0.6 0.6 5.8 2024-25 CLE 18 9:13 36.5 24.2 50.0 0.6 1.7 2.2 0.6 1.2 0.6 0.2 0.1 3.3 2025-26 DET 82 17:38 44.7 38.1 84.0 0.8 2.0 2.8 0.7 1.3 1.2 0.5 0.3 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.