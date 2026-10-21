Paul George sur ses 38 points : « Ça ne vaut rien »

Il a été l’étincelle de ce premier match de la saison à Detroit. Avec ses 38 points à 12/21 au tir dont 7/12 à 3-points, 5 rebonds, 3 passes et 5 interceptions, Paul George a rappelé qu’il pouvait encore être un joueur d’exception.

Malheureusement pour lui et pour les Celtics, vaincus 121-113, son entame de match proche de la perfection et les 22 points d’avance comptés par Boston dans le troisième quart-temps n’ont pas suffi pour aller chercher une première victoire. Le spectaculaire retour des Pistons laisse ainsi un goût amer au nouvel ailier des Celtics.

« Je ne suis pas le genre de gars à me contenter d’une victoire morale », a-t-il lancé, avant d’ajouter au sujet de sa performance : « Ça ne vaut rien ».

Arrivé en échange de Jaylen Brown, le joueur de 36 ans entame cet exercice avec son lot de pression sur les épaules. Même s’il n’a pas réussi à stopper l’hémorragie au moment où son équipe en avait besoin, cette première sortie lui a au moins permis de retrouver des sensations qui lui avaient manqué pendant la préparation.

« J’ai l’impression de retrouver mon dynamisme »

« J’ai l’impression de retrouver mon énergie », a-t-il ajouté. « Je reprends le rythme. Je recommence à jouer. Honnêtement, pendant le training camp, j’avais vraiment les jambes lourdes. J’étais souvent à bout de souffle, ce qui m’empêchait de faire certaines choses quand je me sentais un peu lourd. Mais je retrouve mon souffle, mes jambes. J’ai l’impression de retrouver mon dynamisme, et c’est ça qui a fait la différence ».

Avec ses 38 points, Paul George se hisse à la cinquième place du classement des meilleurs scoreurs de l’histoire pour un premier match avec une nouvelle équipe, derrière Kyrie Irving (50), Kiki Vandeweghe (47), Wilt Chamberlain (43) et Damian Lillard (39).

Malgré la défaite, cette performance reste encourageante à bien des égards, comme l’a souligné Joe Mazzulla, impressionné par le « niveau de confort » affiché par PG pour sa première vraie rencontre sous le maillot des C’s.

« Le jeu a réussi à le trouver. Il a fait de bonnes lectures au fil du match. C’était bien. Il a été en mesure de trouver des solutions pour lui et pour les autres. Il faut qu’on continue ça ».

Reste désormais à transformer ces belles promesses individuelles en victoires collectives…

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20.7 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29.7 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37.6 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36.2 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15.2 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34.8 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35.9 46.1 39.3 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36.6 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36.9 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29.6 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33.7 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34.8 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34.6 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33.8 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32.5 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 37 30.7 43.9 39.2 82.0 0.5 4.8 5.3 3.6 2.3 1.7 1.7 0.4 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.