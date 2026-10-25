Jaylen Brown : « Jayson Tatum a une sacrée équipe de communication »

Après neuf saisons ensemble, un titre NBA en 2024 et deux finales disputées, Jaylen Brown et Jayson Tatum ne semblent pourtant pas s’être quittés en très bons termes. Et les dernières déclarations du nouveau joueur des Sixers ne devraient pas vraiment arranger les choses…

Auteur de 27 points dans la victoire face aux Bucks, Jaylen Brown a ainsi été interrogé sur ses relations avec son ancien partenaire alors que ce dernier avait expliqué la veille vouloir mettre les choses à plat.

« Je n’ai pas vu toute son intervention, mais j’ai vu qu’il disait qu’il n’y avait aucun problème entre nous. Et je pense qu’il a raison », a-t-il d’abord expliqué. « Jayson vient d’une famille formidable. Nous avons accompli de grandes choses ensemble. C’est un sacré basketteur, et il a une sacrée équipe de communication. Il n’y a pas de problème, mais il y a peut-être quelques côtelettes d’agneau avec un peu de sauce. Vous voyez ce que je veux dire ? Il doit toujours être prêt. »

Une blague sur le terme anglais « beef », qui désigne à la fois une embrouille et la viande de bœuf. S’il n’y a donc pas de « beef », il resterait « quelques côtelettes d’agneau avec un peu de sauce » entre les deux hommes… Une façon de suggérer que tout n’est pas complètement réglé, sans pour autant déclarer ouvertement la guerre.

Une discussion qui attendra ?

Tout est parti d’une vidéo dans laquelle Jayson Tatum assurait avoir été aussi surpris que tout le monde par le transfert de Jaylen Brown à Philadelphie, en échange de Paul George et de quatre choix de Draft.

Son ancien coéquipier avait alors réagi avec un emoji représentant une casquette, « cap » étant une expression américaine utilisée pour accuser quelqu’un de mentir.

« Ce n’est pas Shaq et Kobe. Il n’y a aucun problème entre nous », avait pourtant répondu Jayson Tatum. « Je comprends que les histoires créent des clics et des vues, mais ce n’est pas mon truc. »

L’ailier des Celtics s’était également dit ouvert à une discussion pour crever l’abcès. Mais Jaylen Brown ne semble pas particulièrement pressé.

« Nous avons tous les deux beaucoup de choses devant nous. Il doit faire ce qu’il a à faire pour son équipe, et moi pour la mienne », a-t-il répliqué, répétant que Jayson Tatum disposait d’une « sacrée équipe de communication ».

Les deux anciens partenaires se retrouveront pour leur premier face à face le 10 novembre, à Philadelphie.