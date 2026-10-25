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Jeremy Sochan devient numéro 1 de la Draft… en G-League !

Publié le 25/10/2026 à 12:37 Twitter Facebook

NBA – Titré avec les Knicks en juin, Jeremy Sochan n’a pas retrouvé de franchise ensuite et le voilà obligé de passer par la case G-League.

Jeremy SochanTout peut aller très vite en NBA et Jeremy Sochan est en train de l’apprendre à ses dépens. En l’espace de quelques mois, il est ainsi passé des Spurs aux Knicks, où il a certes remporté son premier titre en juin, avant de s’engager chez les Blazers mais d’être coupé à quelques jours de la reprise.

Libre de tout contrat, et inéligible à un « two-way contract » car il possède déjà quatre ans d’ancienneté en NBA, le Polonais s’est donc résolu à se tourner vers la G-League pour éventuellement remettre un pied dans la Grande Ligue. À l’occasion de la Draft de la saison 2026/27, organisée ce samedi, il a d’ailleurs été sélectionné avec le 1er choix par les Texas Legends, la franchise affiliée aux Mavericks.

À 23 ans, Jeremy Sochan repart ainsi de zéro, ou presque, et c’est à l’échelon inférieur qu’il va devoir refaire ses preuves. Réputé pour ses qualités défensives et sa polyvalence, mais plombé par son manque de fiabilité à 3-points, il n’était pas parvenu à se faire une place dans des équipes avec de grandes ambitions.

Peut-être que ce passage en G-League lui permettra de reprendre confiance, et de progresser sur ses points faibles, alors que le 9e choix de la Draft 2022 cumule 9.9 points, 5.4 rebonds et 2.5 passes de moyenne, à 47% au shoot (dont 29% à 3-points), en plus de 200 matchs de saison régulière.

À noter que, même s’il a été drafté en G-League, Jeremy Sochan peut signer à n’importe quel moment avec une franchise NBA, et pas uniquement avec les Mavericks, puisqu’ils ne possèdent que ses droits en G-League.

Jeremy SochanPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2022-23SAS5626.045.324.669.81.73.65.32.52.50.81.70.411.0
2023-24SAS7429.643.830.877.11.94.66.43.42.30.81.90.511.6
2024-25SAS5425.353.530.869.62.44.26.52.42.40.81.60.511.4
2025-26SAS/NYK4410.649.624.473.10.81.62.40.91.40.40.50.23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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