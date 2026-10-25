Jeremy Sochan devient numéro 1 de la Draft… en G-League !

Tout peut aller très vite en NBA et Jeremy Sochan est en train de l’apprendre à ses dépens. En l’espace de quelques mois, il est ainsi passé des Spurs aux Knicks, où il a certes remporté son premier titre en juin, avant de s’engager chez les Blazers mais d’être coupé à quelques jours de la reprise.

Libre de tout contrat, et inéligible à un « two-way contract » car il possède déjà quatre ans d’ancienneté en NBA, le Polonais s’est donc résolu à se tourner vers la G-League pour éventuellement remettre un pied dans la Grande Ligue. À l’occasion de la Draft de la saison 2026/27, organisée ce samedi, il a d’ailleurs été sélectionné avec le 1er choix par les Texas Legends, la franchise affiliée aux Mavericks.

À 23 ans, Jeremy Sochan repart ainsi de zéro, ou presque, et c’est à l’échelon inférieur qu’il va devoir refaire ses preuves. Réputé pour ses qualités défensives et sa polyvalence, mais plombé par son manque de fiabilité à 3-points, il n’était pas parvenu à se faire une place dans des équipes avec de grandes ambitions.

Peut-être que ce passage en G-League lui permettra de reprendre confiance, et de progresser sur ses points faibles, alors que le 9e choix de la Draft 2022 cumule 9.9 points, 5.4 rebonds et 2.5 passes de moyenne, à 47% au shoot (dont 29% à 3-points), en plus de 200 matchs de saison régulière.

À noter que, même s’il a été drafté en G-League, Jeremy Sochan peut signer à n’importe quel moment avec une franchise NBA, et pas uniquement avec les Mavericks, puisqu’ils ne possèdent que ses droits en G-League.

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAS 56 26.0 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SAS 74 29.6 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 2024-25 SAS 54 25.3 53.5 30.8 69.6 2.4 4.2 6.5 2.4 2.4 0.8 1.6 0.5 11.4 2025-26 SAS/NYK 44 10.6 49.6 24.4 73.1 0.8 1.6 2.4 0.9 1.4 0.4 0.5 0.2 3.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.