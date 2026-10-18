Jeremy Sochan, de champion NBA à joueur sans club

La carrière de Jeremy Sochan continue de prendre une drôle de tournure. Deux mois et demi après son arrivée à Portland, l’ailier polonais a été libéré par les Blazers, à quelques jours de la reprise de la saison régulière…

Un choix qui peut étonner puisque l’ancien 9e choix de la Draft 2022 avait réalisé une présaison encourageante, avec 6 points, 3.3 rebonds et 1.3 passe décisive de moyenne en quatre rencontres. Le tout avec une belle adresse, à 10/16 aux tirs, dont un étonnant 4/5 derrière la ligne à 3-points.

Lors de la victoire face aux London Lions, lundi, il avait notamment compilé 8 points, 8 rebonds et 2 passes en 21 minutes. Des prestations qui n’ont toutefois pas suffi à lui offrir une place dans l’effectif.

Un nouveau départ raté

Pour Jeremy Sochan, c’est une nouvelle désillusion après une saison 2025/26 particulièrement mouvementée. Progressivement écarté de la rotation de Mitch Johnson, l’ancien protégé de Gregg Popovich avait été coupé par les Spurs en février, avant de rebondir chez les Knicks.

Sacré champion NBA avec New York, il n’avait toutefois jamais réussi à s’imposer durablement dans la rotation de Mike Brown. En août, son arrivée à Portland devait donc lui permettre de prendre un nouveau départ.

Mais son contrat n’était pas garanti et les Blazers ont finalement décidé de s’en séparer, malgré ses qualités défensives et sa polyvalence. Son manque de fiabilité à 3-points, avec un très faible 28.6% de réussite en carrière, reste notamment une limite trop importante pour son profil.

Avec ce départ, Portland compte désormais 14 joueurs sous contrat classique, auxquels s’ajoutent trois « two-way contract ». La franchise peut donc conserver une place libre pour un éventuel renfort en cours de saison.

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAS 56 26.0 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SAS 74 29.6 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 2024-25 SAS 54 25.3 53.5 30.8 69.6 2.4 4.2 6.5 2.4 2.4 0.8 1.6 0.5 11.4 2025-26 SAS/NYK 44 10.6 49.6 24.4 73.1 0.8 1.6 2.4 0.9 1.4 0.4 0.5 0.2 3.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.