Coupé par les Bucks, Kevin Porter Jr. intéresserait les Kings

Surprise dans le Wisconsin, où ESPN nous apprend que Kevin Porter Jr. est coupé par les Bucks, qui avaient de toute façon besoin de se séparer d’un joueur pour retomber à la limite de 15 joueurs sous contrat standard.

Resté à Milwaukee en juin dernier, car il avait décidé de ne pas tester le marché en activant son option à 5.3 millions de dollars, « KPJ » se retrouve donc libre malgré lui, à la veille de la reprise. Alors même qu’il sort d’une saison à 17.4 points, 7.4 passes, 5.2 rebonds et 2.2 interceptions de moyenne (à 47% au shoot) !

Meneur de talent, âgé de seulement 26 ans mais avec déjà six saisons NBA au compteur, Kevin Porter Jr. paie peut-être sa fragilité physique (38 matchs en 2025/26), son déchet offensif et la concurrence sur les lignes arrière, où Milwaukee dispose notamment de Tyler Herro, Ryan Rollins, Kasparas Jakucionis et Brayden Burries.

Il aurait pourtant pu profiter de belles opportunités au sein d’une équipe des Bucks en totale reconstruction, sauf qu’il n’en sera finalement rien.

On se demande maintenant où le turbulent gaucher va rebondir, même si les Kings avaient déjà manifesté leur intérêt selon Jake Fischer, avant même son départ de Milwaukee. Sacramento pourrait notamment chercher du renfort à la mène après la blessure de Ben Simmons.

Kevin Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 50 23.2 44.2 33.5 72.3 0.4 2.8 3.2 2.2 2.7 0.9 1.9 0.3 10.0 2020-21 HOU 26 32.1 42.5 31.1 73.4 0.8 3.0 3.8 6.3 2.3 0.7 3.5 0.3 16.6 2021-22 HOU 61 31.3 41.5 37.5 64.2 0.7 3.7 4.4 6.2 2.6 1.1 3.1 0.4 15.6 2022-23 HOU 59 34.3 44.2 36.6 78.4 1.3 4.0 5.3 5.7 2.6 1.4 3.2 0.3 19.2 2024-25 LAC/MIL 75 19.8 44.9 31.1 76.9 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.1 1.8 0.2 10.3 2025-26 MIL 38 33.2 46.5 32.2 87.8 0.9 4.3 5.2 7.4 2.3 2.2 2.9 0.5 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.