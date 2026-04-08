Kevin Porter Jr. finit la saison à l’infirmerie

Quelle saison frustrante pour Kevin Porter Jr. Dès son premier match, et après seulement quelques minutes, il s’était blessé à la cheville gauche. Puis, quelques jours après, il se fait de nouveau mal, à l’entraînement, au ménisque au genou droit. L’ancien de Houston doit se faire opérer et manque quatre semaines de compétition.
Et depuis le début du mois de mars, il n’a joué que cinq rencontres. Avec 38 matches au compteur, il aura passé plus de temps à l’infirmerie que sur les parquets pour sa première saison à Milwaukee.
« Ça a commencé après huit minutes dans le premier match de la saison », regrettait Doc Rivers. « Quand on regarde globalement, il a réalisé une sacrée saison et aurait pu faire encore mieux, mais s’est blessé dès notre premier match. Il n’a jamais vraiment pu récupérer de ça. »
Si le coach des Bucks a évoqué Kevin Porter Jr., c’est parce qu’il est de nouveau passé par la case opération, pour son genou droit. Son exercice 2025/26 se termine donc avec 17.4 points, 7.4 passes et 5.2 rebonds de moyenne.
Statistiquement, c’est sa meilleure saison en carrière mais elle est teintée par les blessures et par le scénario de celle de Milwaukee, qui fut cauchemardesque. « Je t’ai laissé tomber », a-t-il dit à son entraîneur, qui lui a répondu que « non. Tu t’es simplement blessé. Ça fait partie du jeu, ça arrive ».
Comme son coach, dont l’avenir est incertain, l’ancien des Cavaliers a encore une saison de contrat avec les Bucks, sous forme de « player option ». C’est donc lui qui aura la main pour l’activer ou non cet été.
|Kevin Porter Jr.
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|CLE
|50
|23:14
|44.2
|33.5
|72.3
|0.4
|2.8
|3.2
|2.2
|2.7
|0.9
|1.9
|0.3
|10.0
|2020-21
|HOU
|26
|32:07
|42.5
|31.1
|73.4
|0.8
|3.0
|3.8
|6.3
|2.3
|0.7
|3.5
|0.3
|16.6
|2021-22
|HOU
|61
|31:16
|41.5
|37.5
|64.2
|0.7
|3.7
|4.4
|6.2
|2.6
|1.1
|3.1
|0.4
|15.6
|2022-23
|HOU
|59
|34:18
|44.2
|36.6
|78.4
|1.3
|4.0
|5.3
|5.7
|2.6
|1.4
|3.2
|0.3
|19.2
|2024-25
|LAC
|45
|19:39
|42.3
|24.5
|64.5
|0.6
|2.9
|3.6
|3.2
|1.6
|1.0
|1.9
|0.2
|9.3
|2024-25
|MIL
|30
|19:56
|49.4
|40.8
|87.1
|0.4
|3.5
|3.9
|3.7
|1.6
|1.3
|1.7
|0.1
|11.7
|2025-26
|MIL
|38
|33:11
|46.5
|32.2
|87.8
|0.9
|4.3
|5.2
|7.4
|2.3
|2.2
|2.9
|0.5
|17.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.