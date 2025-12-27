Toujours trop de déchet pour Kevin Porter Jr.

Avec 14 défaites sur les 18 derniers matches, les Bucks sont en pleine série noire. Depuis deux semaines, ils n’ont gagné qu’une seule rencontre, face à plus malades qu’eux, les Pacers, actuellement sur sept revers d’affilée. La dernière défaite contre les Grizzlies est marquée par les 22 ballons perdus et une certaine maladresse à 3-pts (14/39), seulement sauvée par le 6/11 d’AJ Green.

« Je ne dirais pas qu’on était en panne d’adresse. On shoote avec confiance. Chaque tir que je prends, je le sens bien. Je ne prends plus vraiment de shoots ouverts, j’ai toujours un défenseur face à moi, mais mes tirs sont bons, simplement, ils ne rentrent pas », raconte Kevin Porter Jr.

Le meneur est le meilleur symbole de ce constat, avec 16 points à 4/15 au shoot dont 1/7 derrière l’arc, 8 rebonds, 5 passes et également 7 ballons perdus. Au retour des vestiaires après la pause, il enchaîne les ratés, au shoot, mais aussi en gâchant des possessions pendant plusieurs minutes. Kevin Porter Jr. n’était pas dans son match.

« Qu’il soit solide », demande Doc Rivers concernant les performances de son meneur de jeu. « Chaque ballon perdu mène au suivant. Il a l’opportunité d’être un gros joueur, il l’est, mais il doit apprendre à oublier l’action passée. Son erreur d’avant va conduire à celle d’après. »

Ne pas confondre vitesse et précipitation

C’est déjà le cinquième match en décembre de l’ancien de Houston avec au moins 6 ballons perdus à son compteur. Cette saison, il affiche 3.6 possessions perdues de moyenne…

« Je vais trop vite et je ne suis pas sur la même longueur d’onde que mes coéquipiers. Mais c’est facile à corriger, je dois seulement ralentir un peu et laisser mes gars se placer », assure-t-il. « Parfois, je vois les choses avant eux, sauf que le spacing n’est alors pas bon. Je dois m’assurer que le spacing est bon quand j’ai le ballon en main. »

Retrouver de l’adresse sera essentiel aussi puisque sur les cinq derniers matches, à trois reprises, il a raté pas moins de dix shoots. Il y a trop souvent du déchet dans son jeu.

« J’ai déjà été l’option première d’une équipe et ce n’est que mon 11e match depuis mon retour, donc je ne suis pas inquiet. Je ne vais pas perdre autant de ballons toute la saison », assure-t-il, alors qu’il devrait avoir Giannis Antetokounmpo à ses côtés ce samedi soir. Le Grec étant attendu, indique The Athletic, après presque quatre semaines d’absence.

Kevin Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 50 23:14 44.2 33.5 72.3 0.4 2.8 3.2 2.2 2.7 0.9 1.9 0.3 10.0 2020-21 HOU 26 32:07 42.5 31.1 73.4 0.8 3.0 3.8 6.3 2.3 0.7 3.5 0.3 16.6 2021-22 HOU 61 31:16 41.5 37.5 64.2 0.7 3.7 4.4 6.2 2.6 1.1 3.1 0.4 15.6 2022-23 HOU 59 34:18 44.2 36.6 78.4 1.3 4.0 5.3 5.7 2.6 1.4 3.2 0.3 19.2 2024-25 LAC 45 19:39 42.3 24.5 64.5 0.6 2.9 3.6 3.2 1.6 1.0 1.9 0.2 9.3 2024-25 MIL 30 19:56 49.4 40.8 87.1 0.4 3.5 3.9 3.7 1.6 1.3 1.7 0.1 11.7 2025-26 MIL 11 31:49 50.0 48.3 83.9 0.7 4.2 4.9 7.5 2.3 2.4 3.4 0.4 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.