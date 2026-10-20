Charlotte prolonge Brandon Miller pour 209 millions de dollars !

On s’attendait à ce que les Hornets prolongent sur le long terme leur pépite, Brandon Miller, et c’est désormais chose faite. À quelques heures de la date limite fixée au 19 octobre par la NBA, ESPN parle ainsi d’un contrat de 209 millions de dollars sur cinq ans. Ce n’est toutefois pas le maximum auquel il pouvait prétendre, puisque son contrat aurait pu dépasser les 270 millions de dollars avec certaines conditions.

C’est en tout cas une bonne chose pour la franchise, déjà bien armée avec Kon Knueppel, comme pour le joueur, désireux de négocier un nouveau contrat à plus de 200 millions de dollars. Sans accord avant cette échéance, Brandon Miller aurait abordé la saison 2026/27 avec la perspective de devenir « free agent protégé » à l’été 2027.

Drafté avec le 2e choix en 2023, juste derrière Victor Wembanyama, l’arrière/ailier imite donc « Wemby » ainsi que les jumeaux Thompson, Amen et Ausar, ou encore Brandin Podziemski, Keyonte George et Cason Wallace, tous arrivés dans la ligue il y a trois ans et prolongés par leurs franchises respectives pendant l’intersaison.

L’étoffe d’un « franchise player » ?

À bientôt 24 ans, Brandon Miller jouera maintenant avec une forme de pression différente sur les épaules, tandis qu’il reste sur trois premières saisons réussies en NBA. La dernière était même la meilleure de sa jeune carrière, avec 20.2 points, 4.9 rebonds, 3.3 passes et 1 interception de moyenne, à 38.3% à 3-points.

Sa sélection de tirs peut toujours poser question, mais ses progrès sont évidents année après année et il devra franchir un cap supplémentaire pour aider Charlotte à retrouver les playoffs, plus de dix ans après sa dernière participation. Son importance est déjà évidente : la saison passée, les Hornets ont remporté 41 de leurs 65 matchs avec lui, contre seulement 3 victoires en 17 rencontres sans lui !

Encore faut-il que son corps le laisse tranquille, quand on sait que l’ancien pensionnaire d’Alabama a multiplié les pépins physiques depuis 2023. Les Hornets croisent forcément les doigts, puisque sans LaMelo Ball ni Miles Bridges, leur jeune star est forcément appelée à gagner en influence et en importance dans leur jeu.

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32.2 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34.2 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 2025-26 CHA 65 30.3 43.5 38.3 89.2 1.1 3.8 4.9 3.3 2.8 1.0 2.5 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.