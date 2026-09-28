Brandon Miller enfin débarrassé de ses pépins physiques ?

Bonne nouvelle pour les Hornets ! Alors que leur camp d’entraînement démarre mardi, la franchise de Caroline du Nord pourra compter sur Brandon Miller, qui a passé sa deuxième intersaison de suite à l’infirmerie.

Blessé au poignet en janvier 2025, il avait manqué plus des deux tiers de sa saison sophomore, avant de connaître une nouvelle saison perturbée par les blessures l’année dernière. Touché par une luxation de l’épaule gauche, il avait cette fois-ci terminé la saison en portant un strap, mais n’avait pas pu éviter l’opération en mai dernier.

Près de cinq mois plus tard, l’ailier a donné de ses nouvelles lors du Media Day de sa franchise. Il a notamment expliqué avoir repris les entraînements avec contacts depuis trois semaines. Une récupération qu’il attribue notamment à la proximité qu’il a conservée avec ses coéquipiers pendant sa convalescence.

« Bien sûr, je suis de retour maintenant et je vais beaucoup mieux », a-t-il déclaré. « Je pense que le plus important, tout au long de ce processus, a été de rester proche de mes coéquipiers. Ils ont fait un excellent travail pour m’aider à rester concentré sur les éléments que je pouvais maîtriser durant ma rééducation. Conserver cet état d’esprit tout au long de l’été m’a permis de revenir là où j’en suis aujourd’hui. »

Quel rôle pour Miller ?

Un retour qui constitue évidemment une très, très bonne nouvelle pour les Hornets. Ces derniers récupèrent l’une de leurs principales armes offensives, qui tournait malgré ses pépins physiques à 20,2 points, 4,6 rebonds et 3,3 passes décisives de moyenne à 43,5 % au tir en plus de 30 minutes la saison passée.

Mais avec le départ de LaMelo Ball, transféré aux Wolves, Charlotte a perdu son principal gestionnaire, et Brandon Miller son meilleur distributeur. Que ce soit en transition, sur des coupes bien senties ou en alley-oop, le bondissant ailier profitait beaucoup des caviars distribués par son meneur.

Il pourra néanmoins toujours profiter des espaces créés par Kon Knueppel, qui devrait prendre encore davantage de responsabilités offensives. Brandon Miller restera donc l’un des éléments majeurs d’une équipe de Charlotte qui cherche à poursuivre sa progression. À condition, désormais, que son épaule le laisse enfin tranquille.

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32:12 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34:13 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 2025-26 CHA 65 30:17 43.5 38.3 89.2 1.1 3.8 4.9 3.3 2.8 1.0 2.5 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.