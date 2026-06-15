Jeff Peterson bluffé par le QI basket de Kon Knueppel

Kon Knueppel a fini sa saison rookie sur une fausse note. Après avoir impressionné par son impact des deux côtés du parquet et son adresse extérieure tout au long de la saison, l’ancien coéquipier de Cooper Flagg à Duke a craqué au pire moment, avec un 2/12 puis un 3/10 au tir en play-in, respectivement contre Miami puis Orlando.

Mais ces deux matchs ratés ne résument pas sa première campagne NBA. Au contraire, ils devraient même lui servir de carburant pour la suite, après une saison où il a confirmé qu’il était bien plus qu’un simple shooteur.

De son côté, Jeff Peterson ne regrette évidemment pas d’avoir misé sur lui pour en faire un joueur complémentaire du noyau dur des Hornets. Dans le podcast d’Adrian Wojnarowski, intitulé « The Program », le président des opérations basket de Charlotte est en effet revenu sur le cheminement qui a mené au choix de Kon Knueppel, quatrième choix de la Draft 2025 et deuxième du vote pour le trophée de Rookie de l’année.

Les yeux, les oreilles et les chiffres

Pour Jeff Peterson, Kon Knueppel cochait tout simplement toutes les cases, à commencer par trois critères principaux qui ont guidé le « front office » dans son choix : les yeux, les oreilles et les chiffres.

« Par les yeux, j’entends le travail de scouting, sur lequel on s’appuie. Par les oreilles, j’entends les renseignements qu’on prend. On accorde une grande importance au parcours, à la personnalité et à l’individu en tant que tel. Pas seulement le joueur, mais la personne qu’on va intégrer à notre organisation. Et bien sûr, les chiffres font référence aux analyses statistiques », a-t-il détaillé.

Et lorsque ces trois éléments se rejoignent, la décision devient beaucoup plus simple.

« Quand tout ça s’aligne, c’est quelque chose qui te donne confiance. On avait repéré Kon très tôt, avant même le début de la saison, pendant l’été, à un entraînement à Duke. Au départ, on s’est dit : Ce gars-là est intéressant. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’il faisait partie des cinq premiers choix à ce moment-là, mais il était intéressant. »

Deux aspects ont toutefois vite sauté aux yeux du dirigeant : son esprit de compétition et sa compréhension du jeu.

« Son esprit de compétition et son QI basket, ou plutôt sa capacité à analyser le jeu, m’ont frappé. On reçoit plein d’évaluations tout au long de la saison. On l’observe, les recruteurs l’observent, moi aussi je l’observe. Et là, on se dit : Il est vraiment très bon. Ce n’est pas juste intéressant, il était vraiment très bon. »

Sa saison avec Duke a confirmé les impressions, mais les Hornets ont dû attendre le Draft Combine, en mai, puis son passage à Charlotte pour un workout, afin d’avoir la certitude qu’il était le joueur dont la franchise avait besoin.

« C’est la première fois qu’on avait le droit de discuter avec des prospects, et pour moi, c’est le meilleur moment de la période d’évaluation, car on apprend à connaître ces gars d’un point de vue humain. Et franchement, il adore le basket. Je ne peux pas vous dire à quel point il prend ça au sérieux. C’est un véritable historien de ce sport. »

Son entraînement individuel à Charlotte n’a fait que renforcer cette impression.

« Bien sûr, il a montré son talent. Mais à un moment, Charles Lee s’est approché de lui pendant l’entraînement et lui a dit quelque chose, en essayant de faire une blague. Kon n’a pas bougé, il n’a pas souri. Il était tellement concentré qu’il traitait ça comme un entretien d’embauche. C’était vraiment impressionnant. Bien sûr, on l’aimait beaucoup lors de la Draft et on pensait qu’il serait vraiment très bon. On pensait qu’il pourrait atteindre ce niveau, mais je ne sais pas si on pensait qu’il y parviendrait aussi vite, pour être honnête. »

Un « cerveau » sollicité dès le plus jeune âge

Qu’est-ce qui a permis à Kon Knueppel de s’adapter aussi vite au basket NBA ? Jeff Peterson a sa petite idée. Contrairement à ce qu’on aurait pu penser au départ, la force de son arrière rookie ne réside pas uniquement dans son adresse extérieure. Au fil de la saison, il a démontré qu’il était bien plus qu’un joueur unidimensionnel, montrant du caractère en défense, mais aussi une qualité d’analyse en temps réel rare pour un joueur de 20 ans.

« De nos jours, le basket repose davantage sur la lecture de jeu et la réaction. Je pense que plus il y a de joueurs capables de réfléchir en temps réel, de lire, de réagir et d’analyser le jeu, mieux c’est », a poursuivi Jeff Peterson. « Donc, bien sûr, on essaie constamment d’évaluer si le joueur fait simplement les bonnes lectures pour l’équipe, pas seulement pour lui-même, mais pour son équipe. »

Dans ce domaine, Kon Knueppel a rapidement rassuré Charlotte. « Aucun joueur n’est parfait. Ils vont tous faire des erreurs de temps en temps, mais la plupart du temps, il prend la bonne décision. Si vous le regardez jouer avec nous, je pense qu’on peut dire que, la plupart du temps, il prend de bonnes décisions. »

Pour Jeff Peterson, cette maturité ne doit rien au hasard.

« Pour en avoir beaucoup parlé avec lui, je pense qu’on peut attribuer ça au fait qu’il a grandi en jouant au basket. Il a une ribambelle de frères et sœurs. Ses parents jouaient à un haut niveau. Il a donc baigné dans le basket depuis longtemps et il a toujours joué contre des gens plus âgés que lui. Je pense que ça l’a aidé, parce qu’il n’avait peut-être pas l’avantage physique ou athlétique à l’époque où il était plus jeune. Mais il a su en tirer les leçons. »

Avec la Draft qui arrive dans moins de dix jours, Jeff Peterson et son équipe vont avoir une nouvelle occasion de bonifier l’effectif, cette fois avec les 14e et 19e choix. Reste à voir si les Hornets parviendront à trouver deux joueurs capables, comme Kon Knueppel un an plus tôt, de faire s’aligner les yeux, les oreilles et les chiffres.

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 81 31:30 47.5 42.5 86.3 1.2 4.1 5.3 3.4 2.1 0.7 2.0 0.2 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.