Brandon Miller tente de digérer le départ de LaMelo Ball

C’est l’un des moves de l’intersaison qu’on attendait pas forcément. Le départ de LaMelo Ball vers Minnesota a surpris, d’autant plus au sein de son ancien vestiaire, où il sortait sans doute de sa saison la plus aboutie en carrière avec les Hornets.

Brandon Miller a fait partie des joueurs qui ont été pris par surprise suite à ce départ, comme il l’a confié dans l’émission « Road Trippin’ Show ». Près d’un mois et demi après l’annonce de son trade contre Naz Reid, un premier tour de Draft 2033 non protégé, trois « swaps » de premier tour en 2028, 2029 et 2030, ainsi que trois seconds tours de Draft en 2029, 2032 et 2033, l’ailier de Charlotte en est encore au stade de la digestion…

« C’est dur, mec !», a-t-il reconnu. «C’est dur de vivre cette intersaison cette fois-ci, de voir partir ses frères et ses potes de toujours. Ça fait mal, mais je pense qu’on connaît tous les rouages de la NBA. Je sais qu’il sera formidable à Minnesota, vuce qu’ils sont en train de préparer actuellement ».

Un leader pas comme les autres

Au delà des capacités de son ancien meneur sur le plan basket, Brandon Miller a loué les qualités de leadership de LaMelo Ball, estimant que l’image que les médias donnaient lui, un peu comme un électron libre, était erronée.

« Bien sûr, il a encore beaucoup à apprendre. Je pense que tous les joueurs de cet âge ont beaucoup à apprendre. Je suis simplement impatient de voir ses progrès», a-t-il ajouté. « C’était la principale chose qui m’enthousiasmait chez lui l’année dernière : la progression de ses qualités de leader. J’ai l’impression que les médias l’ont souvent fait passer pour un fou ».

Meneur atypique, LaMelo Ball s’est aussi nourri de son excentricité pour en faire une force, peut-être au détriment de la régularité. Ce qui est certain, c’est que son arrivée aux Wolves, dans une équipe où les leaders sont établis, fera office de révélateur quant à son véritable niveau.

Pour ce qui est des Hornets, qui ont aussi décidé de se séparer de Miles Bridges, le front-office a décidé de miser sur Coby White pour prendre la relève au poste 1. S’agissant du leadership, ce sera à d’autres joueurs de prendre le relais, et Charlotte compte certainement sur Brandon Miller pour en assumer une partie.

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32:12 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34:13 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 2025-26 CHA 65 30:17 43.5 38.3 89.2 1.1 3.8 4.9 3.3 2.8 1.0 2.5 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google