Naz Reid voit Brandon Miller passer un cap comme Anthony Edwards

Les fans des Hornets ont sans doute remarqué ce détail « vestimentaire ». Face aux Bucks hier, Brandon Miller a joué l’épaule gauche découverte. Celle-ci avait été bandée la majeure partie de la saison passée en raison d’une subluxation subie en début d’exercice, qui l’avait privé de compétition pendant plusieurs semaines.

L’ailier des Hornets a depuis été opéré et semble avoir retrouvé la pleine possession de ses moyens. Son match face à Milwaukee en est la preuve : 18 points (6/15 aux tirs dont 4/9 de loin), 4 rebonds et 3 passes. Avec notamment un « alley-oop » terminé de façon autoritaire en contre-attaque.

« J’aborde cette saison avec beaucoup plus de confiance concernant mon épaule. L’an dernier, il y a eu de nombreuses fois où elle ne tenait pas le coup. Elle se déboîtait, me donnait des sensations étranges ou me faisait souffrir, avec une douleur de 10 sur 10. Désormais, je parviens à ramener cette douleur à 0 sur 10, et mon épaule ne se déboîte plus. Elle est stable », rassure-t-il ainsi.

Touché au tibia la semaine dernière, de quoi lui faire rater la première rencontre de présaison face aux Nets, Brandon Miller est donc optimiste : « Je pense que cela peut me permettre de franchir un cap dans mon jeu. »

L’ailier de 23 ans, qui entame sa 4e année dans la Grande Ligue, n’est pas le seul à le penser. Arrivé du Minnesota cet été, Naz Reid remarque déjà chez lui « sa patience, sa régularité ». « Son leadership est en train de se mettre en place, et c’est important chez un jeune joueur », juge l’intérieur, auteur de 16 points face aux Bucks.

Anthony Edwards comme modèle

Naz Reid voit aussi chez lui un potentiel d’évolution similaire à celui de son ancien coéquipier aux Wolves, Anthony Edwards. « J’ai commencé à voir son évolution et le changement entre sa troisième et sa quatrième saison. Brandon peut faire la même chose », imagine l’ancien 6e homme de l’année.

Déjà All-Star lors de sa troisième saison NBA, Anthony Edwards s’était effectivement mêlé à la course au trophée de MVP lors de l’année suivante, dans le contexte du décollage des Wolves sur le plan collectif. Contexte différent pour Brandon Miller, qui a été freiné dans sa progression par ses passages à l’infirmerie, avec notamment, dès sa saison « sophomore », une blessure au poignet qui l’avait éloigné des parquets pendant plusieurs mois.

« Je viens ici pour lui donner un coup de main. C’est son équipe, à lui et à Kon (Knueppel), et je suis là pour les aider de manière importante. Mais pour progresser, il doit, comme je l’ai dit, prendre les commandes sur et en dehors du terrain, être régulier et mettre en pratique ce qu’il prône », poursuit Naz Reid.

Le message est bien passé auprès de Brandon Miller, qui évolue désormais sans LaMelo Ball et doit assumer davantage de responsabilités. « Je me sens beaucoup plus vieux qu’il y a quatre ans, quand j’arrivais au camp d’entraînement, mais j’ai toujours autant confiance en moi. Je suis enthousiaste de jouer avec ce groupe », finit-il.

https://www.youtube.com/watch?v=gjgyQ-PaNW8

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32:12 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34:13 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 2025-26 CHA 65 30:17 43.5 38.3 89.2 1.1 3.8 4.9 3.3 2.8 1.0 2.5 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.