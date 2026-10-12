Les Hornets font exploser les Bucks avec leur jeu rapide

Face aux Hornets, tout avait pourtant bien commencé pour Milwaukee… Tyler Herro avait ouvert le score, avant que Ryan Rollins, Jaime Jaquez Jr. et Kel’el Ware ne permettent aux Bucks de prendre rapidement les commandes (10-2).

Mais l’avantage n’a pas résisté très longtemps au rythme imposé par Charlotte. Même si LaMelo Ball n’est plus là, les Hornets ont multiplié les courses et les extra-passes afin de mettre la défense adverse sur les talons. Royce O’Neale a ainsi donné l’avantage aux siens, puis Tidjane Salaün et Sion James ont sanctionné derrière l’arc pour conclure le premier quart-temps en tête (29-26).

Brandon Miller donne le ton

Milwaukee a encore tenté de résister au début du deuxième acte, notamment grâce à Kyle Kuzma. Mais Brandon Miller a alors pris les choses en main. Incertain avant la rencontre, l’ailier a inscrit 11 points dans ce seul quart-temps pour accompagner l’accélération des Hornets.

Alors que les Bucks étaient revenus à deux longueurs à trois minutes de la pause, Charlotte a répondu par un 13-0. Naz Reid et Sion James ont alimenté cette série, tandis que l’attaque de Milwaukee s’est complètement grippée. Les visiteurs ont notamment terminé le deuxième quart-temps à 3/17 derrière l’arc et accusé quinze points de retard à la mi-temps (60-45).

Brandon Miller a finalement compilé 18 points, 4 passes décisives et quatre paniers à 3-points en 23 minutes pour sa première apparition de la présaison. Naz Reid l’a parfaitement épaulé avec 16 points.

Les Bucks sans solution

La physionomie n’a pas changé après le repos. Les intérieurs de Milwaukee ont souffert sur les changements défensifs et Charlotte s’est créé des situations favorables après chaque écran. Lorsque la défense se resserrait sur le porteur du ballon, les Hornets trouvaient presque systématiquement un shooteur démarqué.

Le tandem formé par Naz Reid et Moussa Diabaté a également posé de gros problèmes à Milwaukee par sa mobilité. Le Français a terminé avec 8 points et 11 rebonds, tandis qu’un alley-oop conclu par Ryan Kalkbrenner a porté l’avance de Charlotte à 20 unités. Après trois quart-temps, le match était déjà quasiment plié (87-67).

Au final, Charlotte s’impose 105-90 avec un Salaün très maladroit : 1 sur 8 à 3-points ! En face, Tyler Herro a terminé meilleur marqueur des Bucks avec 18 points, 7 rebonds et trois paniers primés. Ryan Rollins et Kyle Kuzma ont ajouté 12 points chacun, mais Milwaukee n’a shooté qu’à 36% de réussite, dont 33% de loin.

Comme Salaün, Kevin Porter Jr. a également vécu une soirée compliquée, limitée à 6 points à 1/6 au tir. Même constat pour Gary Trent Jr. et Caris LeVert, qui ont cumulé un 0/11 pour un zéro pointé.