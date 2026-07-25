Tidjane Salaün prêt à trouver sa place chez les Hornets ?

À quoi ressemblera la troisième saison NBA de Tidjane Salaün à Charlotte ? Après des débuts encourageants, l’ailier français a davantage navigué entre la NBA et la G-League la saison dernière. Avec le Greensboro Swarm, il a notamment remporté le titre de champion, en signant deux double-double lors des finales.

Présent en Summer League, Tidjane Salaün a profité de ce rendez-vous estival pour montrer ses progrès. En cinq matchs, il a tourné à 13.4 points, 5.4 rebonds et 1.6 interception en seulement 23 minutes de moyenne.

Un rôle de mieux en mieux assimilé

Des prestations qui ont convaincu son entraîneur, Charles Lee, satisfait de l’évolution affichée par le Français au fil de la compétition.

« Je trouve que Tidjane a fait un excellent travail pour s’améliorer de jour en jour. Cet été, et d’après ce que j’ai pu voir de lui en Summer League, il a su accepter son rôle. Il a compris ce qui allait l’aider à pouvoir jouer pour les Hornets », a ainsi déclaré le coach de Charlotte.

Pour s’installer durablement dans la rotation, Tidjane Salaün devra notamment apprendre à peser sans monopoliser le ballon. Dans un effectif où plusieurs joueurs concentreront la création offensive, Charles Lee attend de lui qu’il joue rapidement et exploite les espaces.

« Quand on est entouré de joueurs qui auront le ballon en main en priorité, il faut développer son jeu sans ballon. Lire les ‘close-outs’, avoir confiance sur le catch-and-shoot, faire bouger le ballon et prendre des décisions rapides pour ne pas ralentir le jeu. Je vois tout cela chez lui », poursuit le technicien.

Charles Lee estime également que le jeu commence « à ralentir » pour le Français, signe qu’il lit mieux les situations et maîtrise davantage ce qui est attendu de lui.

« Il commence à se sentir plus à l’aise avec son rôle, et on le voit jouer avec beaucoup plus d’assurance. Il est également en excellente forme physique. Il a pris de la masse musculaire, ce qui l’aide à mieux se déplacer et à jouer avec plus de puissance. J’ai vu chez lui une progression considérable ».

La priorité reste de jouer

À bientôt 21 ans, puisqu’il les fêtera le 10 août, Tidjane Salaün a encore besoin d’accumuler les minutes en situation de match. C’est dans cette optique que les Hornets l’avaient envoyé disputer 14 rencontres de G-League la saison dernière, pour 17.9 points et 8.3 rebonds de moyenne.

Qu’il évolue en NBA ou en G-League, la priorité restera donc la même : jouer régulièrement pour transformer ses progrès individuels en automatismes.

« Il doit simplement continuer à jouer à ce stade. Même si j’apprécie énormément les progrès quotidiens et le travail individuel, il arrive parfois, surtout chez les jeunes joueurs, qu’on ait simplement besoin d’acquérir de l’expérience en match. C’est ce que cette Summer League lui a permis de faire », conclut Charles Lee.

Prochaine étape pour Tidjane Salaün : le « training camp » de fin septembre, où il tentera de confirmer qu’il peut désormais prétendre à une place plus régulière dans la rotation des Hornets.

Tidjane Salaün Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHA 60 20:44 33.0 28.3 71.3 1.2 3.5 4.7 1.2 1.4 0.5 1.0 0.2 5.9 2025-26 CHA 37 15:32 50.3 43.4 65.0 0.7 3.3 4.0 0.7 1.5 0.4 0.7 0.2 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.