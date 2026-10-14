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Une KD 19 « Slim Reaper » pour Halloween

Publié le 14/10/2026 à 10:45 Twitter Facebook

Sneakers – Le modèle signature de Kevin Durant ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. On retrouve ainsi une touche phosphorescente et des motifs squelettiques pour accompagner une paire en orange et noir.

Surnommé le « Slim Reaper » pour sa capacité à éliminer ses adversaires en les sanctionnant par son tir « létal », Kevin Durant sera bien sûr au rendez-vous de la fête d’Halloween. Comme bon nombre d’athlètes signés chez Nike, KD va disposer d’un coloris dédié à cette occasion. Comme on pouvait s’y attendre, la KD 19 met ainsi à l’honneur le « Slim Reaper » qu’on retrouve sur la semelle intérieure.

Pour le reste, la tige en orange est assortie de finitions en noir et également de motifs squelettiques, comme les ossements de la main sur l’empeigne, mais aussi un « Swoosh » latérale sous forme d’ossements ! Parmi les autres détails notables, la semelle extérieure phosphorescente, tout comme le logo KD, retravaillé pour l’occasion, sur la languette.

La Nike KD 19 est annoncée pour le 23 octobre au prix de 165 dollars sur le territoire américain, en attendant la confirmation de sa sortie à venir en France.

(Via SneakerNews)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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