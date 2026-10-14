Surnommé le « Slim Reaper » pour sa capacité à éliminer ses adversaires en les sanctionnant par son tir « létal », Kevin Durant sera bien sûr au rendez-vous de la fête d’Halloween. Comme bon nombre d’athlètes signés chez Nike, KD va disposer d’un coloris dédié à cette occasion. Comme on pouvait s’y attendre, la KD 19 met ainsi à l’honneur le « Slim Reaper » qu’on retrouve sur la semelle intérieure.

Pour le reste, la tige en orange est assortie de finitions en noir et également de motifs squelettiques, comme les ossements de la main sur l’empeigne, mais aussi un « Swoosh » latérale sous forme d’ossements ! Parmi les autres détails notables, la semelle extérieure phosphorescente, tout comme le logo KD, retravaillé pour l’occasion, sur la languette.

La Nike KD 19 est annoncée pour le 23 octobre au prix de 165 dollars sur le territoire américain, en attendant la confirmation de sa sortie à venir en France.

(Via SneakerNews)