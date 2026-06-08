La KD 19 voit double

Initialement attendue pour la semaine prochaine, la KD 19 a pris tout le monde de vitesse ! Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la 19e chaussure signature de Kevin Durant débarque en France en deux coloris unis, « Candy Apple » en rouge, modèle que KD avait porté en premier dès le mois de mars lors d’un match face aux Lakers, et « Purple Stuff » en violet.

La KD 19 a été résolument revue au niveau du design, avec notamment une tige en TPU moulé faisant ressortir un « Z » au niveau de l’empeigne, qui fait en fait référence à un poignard, en clin d’œil au surnom de « Slim Reaper » de la superstar des Rockets .

La composition de la semelle reprend une association de plusieurs épaisseurs pour modeler sa semelle intermédiaire, avec une unité Zoom Strobel sur toute la longueur, comme sur la KD 12, avec également une couche souple de Cushlon 3.0. Enfin, la semelle extérieure en caoutchouc comporte enfin les numéros 35 et 7 portés par Kevin Durant au cours de sa carrière.

La KD 19 est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros. Le prochain coloris est déjà connu, il s’agira d’une version «Orange Crush» en orange.