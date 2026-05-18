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La KD 19 dévoile son coloris de lancement

Publié le 18/05/2026 à 15:06 Twitter Facebook

Sneakers – Prévue pour le 17 juin, la 19e chaussure signature de Kevin Durant devrait être habillée de ce coloris « Field Purple » à l’occasion de ses grands débuts sur le marché mondial.

La vie est ainsi faite. Nike et Kevin Durant auraient aimé que les Rockets soient encore en course en playoffs pour continuer à faire monter la sauce autour de la KD 19. Dévoilée dès la mi-mars, la 19e chaussure signature de Kevin Durant poursuit donc son petit bonhomme de chemin, en présentant ce qui devrait être le coloris de lancement de cette paire.

Après la « University Red », voici donc la KD 19 « Field Purple » ressortant en deux tons de violet sur un modèle qui a été complètement revu au niveau du design. La tige moulée laisse désormais ressortir un gros « Z », qu’on peut également interpréter comme un éclair, sur l’empeigne. Le « Swoosh » apparaît à l’avant du pied, tandis que le logo KD du joueur est toujours présent sur la languette.

La KD 19 reste sur ses fondamentaux au niveau de la composition de sa semelle en associant sa mousse Cushlon à une unité Zoom Strobel sur toute la longueur. La semelle extérieure en caoutchouc comporte enfin les numéros 35 et 7 portés par Kevin Durant au cours de sa carrière.

La KD 19 « Field Purple » est attendue pour le 17 juin au prix de 155 dollars.

(Via SneakerNews)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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