La KD 19 prend date

Kevin Durant et Nike auraient sans doute espéré une issue plus positive pour cette grande première. Lundi soir face aux Lakers, l’ailier des Rockets a en effet dévoilé au grand jour sa 19e chaussure signature, la KD 19 !

Ce nouveau modèle a opté pour un design complètement revu avec une tige moulée laissant ressortir un gros « Z », qu’on peut également interpréter comme un éclair, sur l’empeigne. Le « Swoosh » apparaît ici à l’avant du pied, tandis que le logo KD du joueur est toujours présent sur la languette.

La KD 19 reste sur ses fondamentaux au niveau de la composition de sa semelle en associant sa mousse Cushlon à une unité Zoom Strobel sur toute la longueur. La semelle extérieure en caoutchouc comporte enfin les numéros 35 et 7 portés par Kevin Durant au cours de sa carrière.

Il faudra encore attendre avant de retrouver la dernière chaussure de la plus longue collection signature de l’histoire de Nike derrière LeBron James. Sa sortie sur le marché mondial sous ce premier coloris « University Red » a en effet été annoncée pour le 17 juin.

(Via SneakerNews)